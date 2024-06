Čak 70% građana hrvatske aktivno kupuje na akcijama i promocijama, a inflacija je i dalje vodeći izvor zabrinosti među građanima – daleko veći od političke situacije ili bilo čega drugoga.

Stoga nije niti čudo da sve veći broj ljudi koristi aplikacije za kupovinu u potrazi za uštedama kojima bi olakšali upravljanje svojim kućnim budžetima.

U posljednje su se vrijeme pojavile brojne globalne shopping aplikacije kao što su Temu, Sinsay, About You itd, a prije par mjeseci je Hrvatima postala dostupna i hrvatska aplikacija po imenu 360 PROMO, koja korisnicima nudi najširi pregled akcijskih ponuda, te vrlo korisne informacije poput primjerice radnih vremena trgovina nedjeljama.

Kreirao ju je Josip Muller, Osječanin koji živi u Zagrebu - gdje je doktorirao ekonomiju i radio dugi niz godina na brojnim rukovodećim položajima u internacionalnim kompanijama, poput Coca-Cole, Procter&Gamblea i Johnson&Johnsona.

Naziv 360 PROMO ukazuje na to da ova aplikacija omogućuje potpuni pregled svih relevantnih akcijskih ponuda na tržištu – od 360 stupnjeva.

Aplikacija je inače aktivna u Hrvatskoj tek nekoliko mjeseci, te ju je do sada preuzelo više od 70.000 Hrvata. Prema rankingu na Google Playu (što je najrelevantniji izvor za ocjenjivanje popularnosti aplikacija s obzirom da oko 85% ljudi posjeduje Android telefone), 360 PROMO je već nekoliko tjedana najpopularnija domaća shopping aplikacija – broj 2 od svih besplatnih shopping aplikacija i broj 3 među svim besplatnim aplikacijama u Hrvatskoj!

Što je naprosto nevjerojatno s obzirom da je riječ o aplikaciji koja je proizvod hrvatske start up tvrtke, te da je taj rezultat ostvarila u konkurenciji vodećih svjetskih aplikacija te aplikacija od vodećih hrvatskih trgovaca.

Pitali smo Josipa što je razlog za veliki uspjeh i popularnost njegove aplikacije među hrvatskim građanima, postignute u tako kratkom vremenu te po čemu se ova aplikacija razlikuje od svih ostalih?

“Mislim da je to prije svega činjenica da smo na jednom mjestu ponudili korisnicima toliko mogućnosti za uštedu novca i vremena pri kupovini, da to ne mogu naći nigdje drugdje. Ljudi su to očito prepoznali i zbog toga smo u kratkom vremenu postali vodeća i najkorištenija domaća shopping aplikacija.”

Aplikacija je inače podijeljena u 6 modula pa tako defakto predstavlja 6 aplikacija u jednoj. U modulu pod nazivom “Radna vremena” korisnik može jednostavno pogledati na mapi sve trgovine koje rade nedjeljom ili praznikom u blizini lokacije na kojoj se nalazi u npr. radijusu od par km. U modulu “Promocije i akcije” korisnici mogu po proizvodu pretraživati 5.000 pojedinačnih akcijskih ponuda svih vodećih hrvatskih trgovaca proizvodima široke potrošnje (koji čine 90% tržišta).

Korisnici mogu i izraditi svoje kupovne liste te kreirati svoj vlastiti akcijski letak od selektiranih akcija i podijeliti ga sa svojim najbližima.

Aplikacija nudi i pregled više od 150 akcijskih kataloga svih hrvatskih trgovaca, a i pregled najatraktivnijih akcijskih ponuda po shopping centrima i specijaliziranim dućanima. Korisnici također mogu u aplikaciji i pohraniti sve svoje loyalty kartice i aplikacije na jednom mjestu, da ih ne moraju tražiti po novčaniku ili mobitelu.

Zanimalo nas je koliko aplikacija može pomoći korisnicima da uštede. "Radili smo istraživanje i testiranje na korisnicima koji su koristili aplikaciju za velike tjedne kupovine.

Rezultati su pokazali da je prosječna ušteda zbog kupovine na akcijama oko 20% te da slijedom toga prosječna hrvatska obitelj korištenjem aplikacije može uštedjeti oko 200 eura mjesečno" – rekao nam je Josip.

Aplikacija 360 PROMO je inače potpuno besplatna za preuzimanje i korištenje u svojoj punoj funkcionalnosti i može se besplatno preuzeti na Google Playu i App Store-u.