Da će se parlamentarni izbori održati u srijedu 17. travnja više nije neka novost, ali između koga ćemo sve moći birati na glasačkim listićima i dalje nije u potpunosti jasno jer i dalje se ne zna što će primjerice biti s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

No, znaju li građani uopće one koji svoje mjesto na kandidacijskim listama sigurno imaju? Odlučili smo to provjeriti prije nego svi pohrle na šunkicu i jaja pred Uskrs.

Pitali smo građane znaju li prepoznati političare čije će ime biti na glasačkim listićima, odnosno političare koji su u utrci za premijersku fotelju. Od onih koje prvi put vide, do onih za koje nije trebalo previše razmišljati.

Reakcije ispitanika su sjajne, a kakvi su bili odgovori, pogledajte u nastavku:

Sutra ne propustite pogledati i što su nam građani, odnosno birači rekli - o tome hoće li izaći na izbore.

