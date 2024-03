U napetom ozračju nakon što je premijer Andrej Plenković najavio da će se Hrvatski sabor raspustiti najkasnije 22. ožujka te da će se izbori za 11. saborski saziv održati prije izbora za Europski parlament, nastavlja se sjednica Sabora.

Zastupnici će danas raspravljati o izmjenama Kaznenog zakona, te zakona o kaznenom postupku i o zaštiti od nasilja u obitelji čija je temeljna intencija daljnje suzbijanje nasilja nad ženama, radi čega se uvodi i posebno kazneno djelo femicida.

PRATITE UŽIVO:

12:17 - "Prošli tjedan je licemjerni gradonačelnik Makarske grubo verbalno, seksistički napao novinarku koja je radila priču. Također je na Gradskom vijeću predstavio rezoluciju i ona je usvojena. Imaju li te rezolucije ikakvu pravnu i obvezujuću obavezu i način da mogu zaštititi žene od nasilja ili je to samo deklarativni dokument kojim SDP želi oprati ljagu sa sebe zato što će biti protiv izmjena ovog Kaznenog zakona", kazao je zastupnik Jure Brkan.

"Ma zaista kolega Brkan na ovome skupljate političke bodove. Želimo rezolucijama postići sigurno utočište u sigurnim kućama za zlostavljane žene. Sada samo na lokalnim jedinicama počiva institut sigurnih kuća", kazala je zastupnica Sanja Radolović. Dobila je opomenu.

Brkan je uzvratio: "Nikakvu pravnu obvezu ta deklaracija nema i neće pomoći niti jednoj ženi. Jedino što sam vidio od petka do danas da vam je taj slogan služio u protestima, u subotu protiv molitelja na Trgu. Tome služe vaše rezolucije" . I on je dobio opomenu.

"Ma zar stvarno? Ma odite molit na Trg mi sigurno nećemo. I dalje ćemo donositi rezolucije koje će imati ne samo deklarativnu formu nego onu stvarnu da zaštitimo žene što možemo više od nasilja u obitelji i da im pružimo sigurno utočište i integraciju", kazala je SDP-ovka.

11:37 - I dalje su nastavljena dobacivanja zastupnika. "Nisam se probudio, budan sam četiri godine ja samo upozoravam na vašu korupciju, rastjerujete Hrvate, a uvozite stranu radnu snagu. Koliko kod vi svoju retoriku pojačali po nalogu Šeksa zvanog Kolega. Nemojte istinu nazivati mržnjom. Imamo jednu želju za vas, sve najbolje, a ta je da vas maknemo u oporbu, trebat će možda i osam godina. O toj želji nećete odlučiti niti vi niti ja već narod. Mislite da se narod može kupiti. Prešli ste rubikon, Na ovim izborima narod će izabrati one koji se bore protiv korupcije a to je Most,", kazao je Nikola Grmoja.

"Ja se nadam da ćete možda za osam godina zamijeniti HDZ, ali do tada sigurno ne", kazao je Jandroković Grmoji.

10:24 - Natavljena je sjednica. Ministar Ivan Malenica predstavlja prijedloge Kaznenog zakona, te zakona o kaznenom postupku i o zaštiti od nasilja u obitelji.

10:00 - Redom se traže stanke, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dijeli opomene te je odredio stanku.

9:50 - "Ovo je udar na svakog građanina. Ljude iz sustava zakon ušutkava. Hrvatska je porobljena. Jedino što je ostalo su novinari i građani. Kada je država okupirana od strane mafije to nije država koju smo sanjali", kazala je Dalija Orešković.

"Ovaj zakon treba ujediniti sve progresivne stranke", kazala je. "Nema dalje. Treba vam se jednom zauvijek stati na kraj", dodala je.

"Vrijeđa nas kolegica Orešković. Konačno je pokazala svoje pravo lice, neka joj fotelja". kazao je Josip Borić zastupnici Orešković.

"Neki su rekli da je Plenković novi Orban. On nije Orban po suverenom vođenju države. Čisti je autokrat i po tome je Orban", kazao je zastupnik Marijan Pavliček.

"Kada se ljudima stavlja flaster, kada se medije želi kontrolirati onda se dogodi da ljudi prestanu pristajati na takvu ucjenu. Kako HDZ misli ušutkati neistomišljenike. Pokušavate prekinuti govor, dječjim reakcijama, ja sam kvisling, pokušavate stati na kraj neistomišljenicima. Ne možete ljude ušutkati. Nije vam strano nabacivati se blatom potpunim lažima koji dolaze od Majde Burić, ali pojava inicijala je krimen", kazala je zastupnica Katarina Peović.

9:38 - Javio se i Peđa Grbin te zatražio stanku. "U ovaj zakon se stavlja nešto što je izuzetno opasno, a opasno je što će u hrvatskoj ugušiti slobodu medija", kazao je Grbin. "Ovaj zakon je gušenje slobode medija, pokušaj da se sakrije HDZ-ova pljačka. Uz Turudića nakon izbora odlazi i ovaj zakon. Ljudi se u Hrvatskoj više ne boje. Predložili smo amandmane", dodao je Grbin.

"Omalovažava nas kolega Grbin. Laže da će biti premijer. On više neće biti ono što je sad nakon izbora", kazao je zastupnik Borić.

"Obmane i laži kolege Grbina", javio se zastupnik Josip Đakić. Šef Sabora podijelio je niz opomena veća na početku sjednice.

"Širite laži i obmane", kazala je zastupnica Majda Burić.

'Trideset država Vijeća Europe ima slične ili strože zakone od ovih koji su pred nama. A vi nikad niste objasnili svoju potencijalnu osobnu korupciju i to ulogu mafijaškog prokurista u tvrtki u kojoj ste bili angažirani'', kazala je Burić.

Krunoslav Katičić (HDZ) ponovio je da predloženim zakonskim rješenjem Hrvatska ide u smjeru pravne stečevine zapadnoeuropskih zemalja, a što se tiče izvješća Vijeća Europe, ono se ne odnosi na konkretne zakone koji su na saborskom dnevnom redu već na općenito stanje novinarstva u Hrvatskoj.

''HDZ želi da glavni državni odvjetnik bude neovisan i samostalan pri donošenju odluka, odnosno da odluke donosi na temelju zakonito prikupljenih dokaza, a ne na temelju medijskih natpisa'', poručio je Katičić.

"Ja molim kolegicu Burić da sve to objasni Vijeću Europe, na materinjem hrvatskom", kazala je Sabina Glasovac.

9:37 - Socijaldemokrati zatražili su stanku već na samo početku sjednici.

Podsjetimo, zbog propisanih pravila, po kojima od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, do dana izbora, mora proteći najmanje 30, a najviše 60 dana, predsjednik će na raspolaganju imati četiri nedjelje. Raspusti li se Sabor 15. ožujka, najranija nedjelja za izbore je 21. travnja, a najkasnija 12. svibnja. Raspusti li se pak 22. ožujka, izbori za Sabor održat će se najranije 28. travnja, a najkasnije 19. svibnja. Iako, kada će se oni točno održati odlučuje predsjednik Zoran Milanović. Plenković je predstavio nositelje lista, a oporba je žestoko udarila po vladajućima.

A jučer je deset političkih stranka ljevice i centra postignulo dogovor o zajedničkom izlasku na predstojeće parlamentarne izbore o čemu je, nakon sastanka održanog u središnjici SDP-a u utorak navečer, izvijestio čelnik te stranke Peđa Grbin rekavši da je riječ o koaliciji Za bolju Hrvatsku.