Nekadašnja ministrica obrane Željka Antunović za Danas.hr komentirala je sigurnosnu situaciju u regiji te koji su motivi mogućeg uvođenja vojnog roka. Kaže da je ona uvijek za obuku šireg građanstva za spremnost u slučaju ne samo prirodne nepogodne, nego i globalnog rata, a da se sigurnosna situacija u regiji nije mijenjala od kraja Domovinskog rata i da kupusarenje u svrhu dnevne politike nema veliki značaj.

"Teško je govoriti i komentirati ideju uvođenja obveznog vojnog roka jer postoji niz nepoznanica - nitko nije obznanio koje bi to aktivnosti u Oružanim snagama bile, u kojem bi se vremenskom roku provodila obuka, koliko bi to koštalo i kako će se to odraziti na započete procese u Oružanim snagama. Ne volim spekulirati kada nemamo informacije, ali moj stav o edukaciji šireg građanstva je da nam ona treba. Ne znam kakav je plan i ne postoji informacija kako bi se obvezni rok provodio, ali skeptična sam oko brzih rješenja. No mislim da se ne treba gubiti vrijeme i da treba dodatna edukacija građanstva, ne samo u slučajevima elementarnih nepogoda, nego i kod globalnog rata", rekla je Željka Antunović.

Nastavila je da se obuka može provoditi i kroz obrazovni sustav te sustav civilne zaštite. O vojnom roku dodaje da su nejasni ciljevi njegova uvođenja.

"Ako je jedan od ciljeva problem nedovoljnog popunjavanja Oružanih snaga, onda to nije instrument kojim bi se problem trebao popraviti, nego se to treba napraviti boljim predstavljanjem mogućnosti ulaska u vojsku", navodi naša sugovornica.

O stanju u regiji nastavila je da ne očekuje ozbiljnije ugroze. "Ne vidim da se sigurnosna situacija pogoršala još od završetka Domovinskog rata. Situacija je od tog vremena jednako napeta mimo kupusarenja i sa srpske i naše strane. Ali je ozbiljno povećan rizik od globalnog sukoba i ako dođe do toga, mi ćemo biti samo mali kamenčić", kaže bivša ministrica.

Aktualizacijom priče da se nama partnerske zemlje priključe ratu u Ukrajini (Francuzi op.a) kaže da to ne bi bilo dobro ni za Hrvatsku. "Ali hrvatske snage nemaju značaj za takve inicijative. No i ranije smo se uspješno odupirali prohtjevima velikih. No naše Oružane snage, ne želeći rat, moraju biti spremne i u miru", navela je Željka Antunović.

