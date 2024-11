Kaos u centru Zagreba, tramvaji stali zbog nestanka struje: 'Putnici nastavljaju pješice'

ZET je u četvrtak u 13.15 sati objavio da se obustavio tramvajski promet u užem centru grada zbog nestanka struje.

"Zbog nestanka električne energije tramvaji prometuju prohodnim koridorom i to od i to od Dupca do Kvaternikovog trga te od Arene Zagreb do Zapruđa", javljaju iz ZET-a.

Objavili su i informacije o izmijenjenim trasama:

Linija: 2: Črnomerec - Jukićeva - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 6: Črnomerec - Jukićeva - Savska - Jarun

Linija 11: Črnomerec - Jukićeva - Savska - Prečko

Autobusna linija 617 prometuje od Gračanskog dolja do Kaptola.

"Stojimo na mjestu, čekamo da se popravi kvar. Putnici su izašli iz tramvaja i u kolonama nastavljaju pješice", za Jutarnji je rekao vozač koji je zapeo kod hotela Esplanade.

