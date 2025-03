Završio Tjedan financijske pismenosti: Bio je prepun smijeha, inspiracije i ozbiljnih rasprava

Završio je Tjedan financijske pismenosti u Zagrebu, koji je održan od 18. do 21. ožujka 2024. godine, bio je prepun smijeha, inspiracije, ali i ozbiljnih rasprava o ključnim financijskim temama. Ovaj događaj okupio je stručnjake i širu javnost s ciljem podizanja financijske svijesti i osnaživanja građana za donošenje informiranih odluka o osobnim financijama. Ekonomski fakultet u Zagrebu još jednom je potvrdio svoju ključnu ulogu u financijskom obrazovanju svih dobnih skupina.

Program je započeo predstavljanjem novog izdanja knjige Velimira Šonje "Mirovine za 21. stoljeće", a paralelno je održana i prva Financijska igraonica za djecu i roditelje u Moneterri - muzeju novca Hrvatske narodne banke. Kroz interaktivne igre i čitanje slikovnice "Slonić Miro", mališani su se upoznali s osnovama štednje, ulaganja i upravljanja novcem.

Srijeda je bila rezervirana za Financial Literacy x Talk, dinamičan format namijenjen mlađoj publici, gdje su mladi čuli inspirativne priče onih koji su svojim financijskim odlukama oblikovali uspjeh. Među govornicima su bili Mario Mandarić, koji je podijelio svoje iskustvo na putu do prestižne liste Forbes 30 Under 30, te Magda Milas, koja je govorila o svijetu blockchaina i AI-ja. Zamjenik gradonačelnika Zagreba, Luka Korlaet, predstavio je plan priuštivog stanovanja, dok je Josip Kljaković Gašpić istaknuo važnost financijske sigurnosti kroz osiguranje.

U četvrtak su održane Akademija financijske pismenosti za odrasle i Akademija za mlade, gdje su stručnjaci iz financijske industrije, profesori i znanstvenici podijelili svoja znanja i iskustva na temu osobnih financija i ulaganja. Svi polaznici su na poklon dobili edukativnu brošuru "Novac govori: Priručnik financijske pismenosti za građane".

Tjedan se zaključio trećom Regionalnom konferencijom financijske pismenosti pod nazivom "Financijski IQ: Pametne financije kao odgovor na suvremene probleme", koja je ponudila dubinsku analizu ekonomskih trendova i izazova. Govori su se bavili temama poput kriptovaluta, rizičnih ulaganja i važnosti dugoročnog financijskog planiranja. Poseban interes izazvala su istraživanja o financijskom ponašanju građana Hrvatske, koja su pokazala da 71% građana povezuje novac s osjećajem srama ili zavisti, dok samo 36% redovito razgovara o novcu s bliskim osobama.

Paneli su okupili stručnjake iz financijske industrije, gospodarstva i poduzetništva, koji su raspravljali o globalnim trendovima i lokalnim izazovima, te važnosti financijske pismenosti u svakodnevnom životu. Uz stručna predavanja i panel-diskusije, Tjedan financijske pismenosti postavio je temelje za još bolju financijsku budućnost građana Hrvatske, pokazujući da je financijska pismenost ključ uspjeha u svakodnevnom životu.

