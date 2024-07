ZET na svojim službenim stranicama javlja da je u 10.32 došlo do zastoja tramvajskog prometa na raskrižju Avenije Marina Držića i Ulice kneza Branimira.

Zastoj je uzrokovalo teretno vozilo koje je oštetilo gornji vod.

Neke linije zato prometuju preusmjereno.

"Linija 2 u oba smjera prometuje preko Ulice grada Vukovara. Linija 5 u oba smjera prometuje trasom: Prečko - redovnom trasom do raskrižja Ulice grada Vukovara i Avenije Marina Držića - Ulica grada Vukovara - Ulica grada Gospića - Žitnjak. Linija 6 u oba smjera: Črnomerec - redovnom trasom do Glavnog kolodvora - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma. Linija 7 u oba smjera: Dubrava - redovnom trasom do raskrižja Šubićeve i Zvonimirove ulice - Zvonimirova - Ulica kneza Mislava - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savski most", rekli su iz ZET-a.

"Linija 8 u oba smjera: Kvaternikov trg - redovnom trasom do raskrižja Draškovićeve i Branimirove ulice - Branimirova - Vodnikova - Jukićeva - Zapadni kolodvor. Tramvaji od Arene Zagreb prometuju do Zapruđa i natrag. U promet je uključen autobus koji prometuje od Zapruđa do raskrižja Avenije Marina Držića i Ulice grada Vukovara", dodali su iz ZET-a.

