normalizacija u tijeku / Zastoj tramvaja na Mostu mladosti stvorio je jutros kaos u prometu

Linija 6 preusmjerena je na Savski most, linija 7 vozi do Žitnjaka, a linija 8 do Heinzelove ulice. Od Arene Zagreb do Zapruđa prometuju tramvaji, a od Zapruđa do raskrižja Držićeve i Vukovarske ulice, putnici se prevoze autobusima