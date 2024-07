Starije generacije vrlo se dobro sjećaju zaprašivanja komaraca sa sredstvom koje su ispuštali avioni u vrlo niskim preletima, a nakon čega nisu samo padali komarci zbog kojih se zaprašivanje i obavljalo, nego, možemo u šali reći, sve živo i neživo!

Danas, zbog strogih zakona Europske unije sredstva za zaprašivanje drukčija su i samim time što su zakonski dozvoljena, svakako su blaža, donosi sib.net.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ipak, ne misle tako svi Osječani, a brojni strahuju od toga da su im djeca, primjerice, na dječjim igralištima u vrijeme kad se obavlja tretiranje sa zemlje. Sudeći prema komentarima na video koji je postavila Osječanka A. S. (podatci poznati uredništvu), a koji potvrđuje da neki roditelji ne strahuju od mogućih posljedica, mnogi ne gledaju dobronamjerno na sredstvo koje nam (ipak) jedino pomaže u borbi protiv komaraca.

Foto: Igor Šoban/Pixsell

Jesu li u pravu uplašeni ili roditelji koji na to ne obraćaju pozornost, odgovaraBranimir H. Kutuzović, redovni profesor s Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moram reći da odgovor nije jednostavan. Naime, sredstva koja se kod nas upotrebljavaju na području Osijeka od ovlaštenih su tvrtki, dok lokalno imate tvrtke koje rade na svoju ruku, posebice na otocima. U kontinentalnoj Hrvatskoj tretiranje komaraca obavlja se pod nadzorom ustanova, u našem slučaju Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i ta su sredstva dozvoljena zakonom", uvodno kaže naš sugovornik, dodajući da samo neodgovorna osoba može reći da tretiranje nije opasno.

Naime, kod svakog pesticida, kaže nadalje Kutuzović, postoji određena doza opasnosti, no u koncentracijama u kojima se upotrebljavaju ta sredstva, rizik za zdravlje izuzetno je nizak. Može doći, kaže, do alergijske reakcije, no to se događa individualno. Preporuča se, kaže, da se u vrijeme tretiranja izbjegava boravak na otvorenom i ne pušta djecu van da budu u samome dimu. Ipak, ne treba dizati paniku.I rizik od groma postoji, ali…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Je li opasno isparavanje iz automobila, a udišemo ga svakoga dana i živi smo? Znači, opasnost postoji, ali je rizik mali, jer ponavljam da je riječ o atestiranim sredstvima. Dodao bih čak da mi u Hrvatskoj imamo problem s restriktivnim zakonima po tome pitanju, za razliku od drugih zemalja. Naime, u nekim područjima gdje nema stanovništva mogla bi se koristiti drukčija sredstva, no zakonske regulative to ne dozvoljavaju“, mišljenja je naš sugovornik, naglašavajući da su sredstva koja se koriste na području grada tisuću puta manje opasna nego primjerice DDT gdje je, kako stručno kažu biolozi, rizik mjerljiv.

Sa sadašnjim sredstvima za zamagljivanje, rizik je i nekoliko tisuća puta manji nego pri korištenju DDT-a. Kutuzović ističe i to da je rizik veći kod zamagljivanja s ceste, nego iz zraka iz razloga što se kroz ispušni sustav traktora ispušta mješavina sredstva i nafte. Ipak, rizik nije mjerljiv i ne postoje, niti će postojati, dodaje naš sugovornik, epidemijski podatci vezani uz posljedice. Naravno, to nikako ne znači da djecu trebamo pustiti van tijekom zamagljivanja i to, kaže, iz čiste predostrožnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne puštamo djecu pa ni mi odrasli ne idemo van ako grmi i sijeva. Rizik od groma je mali, no zbog čega, da to tako kažem, vući vraga za rep? To vam je isto kao i sa zamagljivanjem i moram naglasiti da je Grad Osijek pokazao volju da se uhvati ukoštac s komarcima koji nam svake godine predstavljaju velik problem", zaključuje Kutuzović.

Stoga, ne treba paničariti i, kao u komentarima na postavljenom videu, govoriti da je riječ o živome otrovu. Da, neugodnog je mirisa i ne treba ga udisati, no ne treba strahovati da će puno djece, kako stoji u jednome od komentara, biti po bolnicama. Komarci se zaprašivati moraju, a na roditeljima je, naravno, da drže djecu na oku, ali i da sami ne izlaze van u vrijeme najavljenih tretiranja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Borba protiv komaraca dronovima: 'Može tamo negdje čovjek ne može nogom'