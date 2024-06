Javila nam se frustrirana čitateljica (41) iz Zagreba i vidno uzrujana prepričala svoje iskustvo u kojem je, kaže, postala žrtva TikTok izazova.

Sasvim miran vikend skoro se pretvorio u noćnu moru zbog boje za kosu koju je kupila u jednoj od trgovina.

"Godinama se sama farbam u crno, imam dugu kosu i postala mi je to rutina svakog mjeseca. Kupim običnu boju za kosu, ne pazim da je to neka skupa robna marka, i pofarbam izrast. Sama bojim kosu i već imam grif za to", uvodno je ispričala.

Učinila je to i prošlog vikenda, na trenutak joj se učinilo kao da je boja nešto drugačija nego inače, ali nije tome pridavala neku pažnju. "Naime, crna boja za kosu u početku je svijetle boje, onako kremaste kao sladoled od vanilije. Tek postepeno prijeđe u crno. Tako je bilo i ovog puta, ali kako su minute prolazile, boja je izgledala sve čudnije", polako je počela prepričavati dramu koja je uslijedila.

Uskoro je shvatila da je nešto sasvim krivo - bacila je oko na tubu iz koje je istisnula boju i šokirala se.

"Na njoj je pisalo da se radi o 'dark blond' boji'! Hej, tamno plavoj boji!!", povisila je ton naša čitateljica. Prošli su je trnci i trenuci jeze, zagledala se u izrast i vidjela da to nije ni blizu crna. U trenutku joj je kliknulo. "Pa ja sam postala žrtva onog ludog TikTok izazova! Kad klinci zamijene boje u dućanu i u kutiju uguraju neku drugu boju. Svašta sam u sasula na glas kad sam shvatila da na kosi imam tamno plavu boju kose", rekla nam je čitateljica.

Dohvatila je telefon i počela zvati najbliže prijateljice i upozorila ih da svaki put pogledaju u kutije kad kupuju boje. Redom je obavijestila prijateljice koje imaju u tamnu i plavu kosu. Kaže, ona je štetu na svojoj kosi popravila jer je odmah otrčala kupiti crnu boju, ali pomisao da joj prijateljice s plavom bojom kose stave možda crnu boju, izazvala je u njoj jezu.

"Uža, užas, užas!. Moja poruka svim curama koje se farbaju da dobro pogledaju kutije s bojama za kosu. Ovo je za mene prestrašno", rekla nam je čitateljica.

Poslali smo upit u nekoliko trgovina jesu li primijetili ovaj trend te imaju li neugodnosti, njihov odgovor ćemo objaviti.

