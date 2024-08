Dubrovnik je pretrpio najveći udar od svih gradova, u smislu problema koji su se pojavili s liberalizacijom autotaksi prijevoza u Hrvatskoj. Svakog ljeta, uz veliki broj domaćih taksista, u grad se 'spušta' i tisuće taksista iz drugih hrvatskih gradova. Najčešće su oni sa sjevera Hrvatske, Zagreba i okolnih mjesta, a nerijetko se u prometu ponašaju bezobrazno, što pokazuje i recentni primjer iz Zagrebačke ulice, piše Dubrovački Dnevnik.

Osim što je promet oko stare gradske jezgre, kontaktne zone svjetskog dobra UNESCO-a, potpuno zagušen, s vremena na vrijeme pojave se ovakvi 'biseri' koji još jednom dokažu kako je potrebna dramatično drugačija regulacija od prometa kakvog viđamo danas.

Taksi vozač, s naljepnicama platforme Uber i zagrebačkim registracijskim oznakama, odlučio je zaobići vozila u Zagrebačkoj ulici i kamion Čistoće koji je ukrcavao otpad, na način da se popeo na trotoar i tako zaobišao sva vozila. Ususret taksistu su išli i pješaci, a s druge strane je prilazio i djelatnik Čistoće, no bezobraznom vozaču u trenutku je očito bilo važno isključivo njegovo vrijeme, ali ne i životi drugih sudionika u prometu.

Dubrovčanima je već odavno jasno kako postojeći način funkcioniranja prometa u Dubrovniku nije održiv. Brojni vozači, a posebno oni koji Dubrovnik ne osjećaju svojim i dolaze iz drugih gradova, Grad vide isključivo kao 'kravu muzaru', od njega uzimaju baš sve, a ne ostavljaju ništa osim kaosa i problema, tvrdi Dubrovački Dnevnik.

Gradska uprava će tome pokušati stati na kraj uvođenjem zone posebnog prometnog režima oko Grada. Naime, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, na inicijativu gradonačelnika Mata Frankovića, otvorio je mogućnost uređenja prometa oko UNESCO kontaktnih zona jedinicama lokalne samouprave. Broj taksista koji cirkuliraju od Zagrebačke do Boninova trebao bi se vrlo skoro drastično smanjiti, a hoće li to biti dovoljno za rješenje problema (ne)sigurnosti kojoj sve češće svjedočimo na cestama vidjet ćemo po punoj implementaciji režima idućeg ljeta. Dubrovčani se nadaju kako će to biti kraj ovim i ovakvim 'kamikazama' jer ovaj je put sve prošlo samo pukom srećom bez posljedica po ljude.

Video smo poslali i Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj kako bi pronašli vozača i sankcionirali ga.

