Zagreb u blokovima. Stručnjak: 'Zakomplicirat će se. A nova mjera? Zagorčat će život jednoj skupini građana'

Prije više od dva tjedna u Zagrebu su na snagu stupile promjene u sustavu javnih parkirališta s naplatom za korisnike povlaštenih parkirališnih karata. Uvedeni su parkirališni blokovi za korisnike povlaštenih uvjeta parkiranja. Građani negoduju. Neki kažu da i dalje nemaju gdje parkirati, jer Zagrebu kronično nedostaje parkirališnih mjesta.

"Smatram da to nije rješenje. Sad 70-ak posto automobila stoji po cijele dane na parkiralištu, a vlasnici faktički plaćaju ležarinu za svoja vozila. Onaj tko ima novca, bez većih problema sebi će moći priuštiti komercijalnu kartu više vozila. Mislim da je ovo udar na one s manjim primanjima. Grad bi trebao prvo urediti javni prijevoz, a onda ići u ovakve bravure. Centar grada i dalje je pun vozila, a jedino podzemne javne garaže bi mogle riješiti taj problem. Bez cjelokupnog plana rješavanja ovog problema, ovo je kao pucanj u prazno. Ne treba zaboraviti niti prometnu infrastrukturu koja je ne zadovoljava današnje potrebe", kaže nam Petar iz Novog Zagreba.

Glavna značajka blokovskog parkiranja je ta što povlaštene parkirališne karte više ne vrijede za cijele postojeće parkirališne zone, već za samo jedan od blokova unutar zone. Cijena povlaštenih parkirališnih karata se nije mijenjala, a korisnici PPK plaćaju cijenu za onu zonu unutar koje se nalazi njihov parkirališni blok. Cijene su 13,30 eura za I. zonu, 5,30 eura za II. zonu i 3,30 eura za III. zonu. Ukupno su uvedena 23 parkirališna bloka koji se odnose na povlaštene parkirališne karte, a ostale će se karte za javna parkirališta s naplatom i dalje kupovati po zonama.

Cjenovni apsurd

Prometni stručnjak Željko Marušić smatra da je dosadašnji model povlaštenog parkiranja u Zagrebu, podijeljen prema zonama, bio posebno povoljan za stanovnike prve zone, jer im je za 13,30 eura mjesečno omogućavao parkiranje u cijelom gradu. Time su stanovnici prve zone, objektivno, daleko više bili privilegirani nego oni iz druge zone, koji plaćaju 5,30 eura mjesečno za parkiranje samo u drugoj i trećoj zoni, a pogotovo oni koji plaćaju 3,30 eura mjesečno praktički za parkiranje samo na periferiji.

"Taj je model u startu bio pretjerano subvencioniran i nepravedan, jer je apsolutna vrijednost kojom se subvencionira građane prve zone višestruko veća nego za one iz druge, a pogotovo iz treće zone. Usporedba s realnim cijenama tržišnog parkiranja, dnevnog i satnog, pokazuje koliko je taj model cjenovno apsurdan. Dnevna parkirna karta u prvoj zoni stoji kao povlaštena mjesečna (!), a dva dvosatna parkiranja koliko mjesečna povlaštena parkirna! Time su građani iz perifernih zona, te turisti i oni koji poslovno i iz drugih razloga dolaze u centar grada, u nepošteno podređenom položaju jer, prvo, teško mogu naći parkirno mjesto, a ako ga nađu trebaju ga platiti 1,60 eura po satu (uz mogućnost parkiranja samo dva sata), odnosno 13,30 eura po danu!", kaže Marušić.

"To je bio okidač za mnoge da prijavom fiktivnog prebivališta ili kupnjom nekretnine u kojoj ne žive, a služi im za očuvanje vrijednosti kapitala, steknu pravo na povlašteni parking ili trgovinom utjecajem dođu do 'posebno povlaštenog' parkiranja u cijelom gradu. Time je, u konačnici, uz 8.035 parkirnih mjesta u prvoj zoni broj izdanih povlaštenih parkirnih karata porastao na neodrživih 13.776", dodaje naš sugovornik.

Foto: Grad Zagreb

Novi problemi na vidiku

Aktualna gradska vlast rješenje je pronašla u dvije mjere, reviziji izdanih povlaštenih karata i uvođenju blokovskog parkiranja, objašnjava nam Marušić.

"No time je jedno loše stanje zamijenila gorim. Zadržavajući, iz političkih i predizbornih razloga, apsurdno niske cijene povlaštenih karata (tržišna vrijednost mjesečnog parkinga u širem središtu je 150 eura), vlasnicima u prvoj zoni za istu su cijenu vrijednost usluge smanjili za 70 posto, proporcionalno u drugoj i trećoj. Odnosno, za istu cijenu povlaštenog parkiranja svi sada imaju otprilike triput manju vrijednost usluge. To će otvoriti dodatne probleme te će se svim prednostima koje promoviraju u gradskoj upravi suprotstaviti još veće negativnosti: brojnim korisnicima povlaštene parkirne karte u prvoj zoni, koji su na posao išli automobilom te tijekom dana oslobađali 'svoje' parkirno mjesto, sada će prisilno potražiti drugu mogućnost: koristiti ionako preopterećen gradski promet, taksi prijevoz, kombinaciju vožnje do kraja zone i potom javni prijevoz, pješačenje ili taksi. Nemali broj građana iz središta će koristiti mogućnost rada od doma, kad će njihovi automobili cijelog dana ostati parkirani na dragocjenim parkirnim mjestima u središtu! To će smanjiti broj raspoloživih parkirnih mjesta po tržišnim cijenama, kad su najpotrebnije, te otežati komunikacije i ispunjenje životnih i poslovnih potreba građana iz druge i treće zone, periferije te onih izvan Zagreba. Posredno će povećati gužve i promet kroz centar Zagreba", naglašava.

"Sve će se to dodatno zakomplicirati kontraproduktivnom mjerom produljenjem vremena naplate parkiranja radnim danom do ponoći i nedjeljom do 15 sati. To, još jednom u nizu, pokazuje strašnu manu aktualne gradske vlasti da 'ad hoc' uvode mjere vodeći računa samo o mogućim prednostima, a ne vodeći računa o manama, koje mogu biti (znatno) veće od prednosti. Kao da nemaju veze s uvjetima i odnosima u realnom tržišnom svijetu. Moglo bi im pasti na pamet da neselektivno i bez osiguranja alternativnih mogućnosti životnih, poslovnih i turističkih, cijelo središte grada, uključujući i Ilicu, pretvore u pješačku zonu?! Pa neka građani, pogotovo stariji, a mnogima je teško doći do tramvajske stanice i potom, zimi dugo čekati, koriste bicikle, ili neka pješače. Kako bi poslovni ljudi dolazili na posao, osim taksijem?!", kaže Marušić.

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine unatoč protivljenju oporbe, prihvatili su prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o uvođenju naplate parkiranja nedjeljom do 15 sati te produžetku naplate parkiranja radnim danima i subotom do ponoći u prvoj zoni. Tomašević je najavio da će se sredinom studenoga u prvoj zoni, odnosno u središtu Zagreba, naplata parkiranja koja je radnim danima do 22 sata produžiti do ponoći, a do ponoći će se produžiti i naplata subotom koja je do sada bila do 15 sati, dok nedjeljom i blagdanom parkiranje više neće biti besplatno nego će se naplaćivati do 15 sati.

Zakinuti građani na periferiji

Marušić smatra da će se tom mjerom dodatno zagorčati život građanima na periferiji.

"Produljenje vremena naplate radnim danom do ponoći i nedjeljom do 15 sati primjer je mjere kojom se 'na mostu dobiva euro, a na ćupriji gubi pet'. Tom će se mjerom dodatno zagorčati život građanima na periferiji, koji su subotu poslijepodne i nedjelju koristili za ispunjenje životnih i obiteljskih potreba u središtu grada (koristite sve neredovitiji javni prijevoz?!), a demotivirati građane iz okolnih mjesta da tijekom vikenda posjete metropolu. Ugroženi su i posjetitelji vjerskih objekata u centru, što je mnogima iz periferije bila dodatna mogućnost za povećanje kvalitete života. Posebice je loš utjecaj na turizam, što ćemo vidjeti (ako ta mjera zaživi) predstojećeg Adventa, koji već lani nije bio na razini prethodnih događanja. To bi ubrzalo poslovno odumiranje gradskog središta…", dodaje.

Marušić smatra da se sve to radi uz nedostatak cjelovite strategije izgradnje novih parkirališta u gradu. Zbog toga savjetuje ukidanje blokovskog parkiranja i povratak na dosadašnje stanje, uz sljedeće mjere:

1. Povećanje cijene povlaštenog parkiranja na 20 eura mjesečno u prvoj zoni, proporcionalno u ostalima. Time će se prikupiti sredstva za povećanje parkirališnih mjesta.

2. Smanjiti cijenu dnevnog parkiranja u prvoj zoni na 8 eura, a satnog na 1 euro, proporcionalno u ostalima, bez produljenja vremena naplate tijekom tjedna i uvođenja naplate nedjeljom.

3. Provesti cjelovitu reviziju korisnika povlaštenih parkirališnihih karata.

4. Razraditi strategiju bitnog povećanja parkirališnih mjesta u središtu grada, subvencioniranjem izgradnje privatnih rotacijskih garaža u stambenim blokovima te izgradnjom podzemnih i nadzemnih automatiziranih javnih garaža.

5. Izgrađivati parkirališta na rubnim zonama uz autobusne, željezničke i tramvajske stanice, kao podlogu za Park&Ride sustav – jedne karte za parkiranje i korištenje javnog gradskog prometa.

6. Uvesti porezne olakšice za zaposlene iz obitelji u gradu koji se odreknu vlasništva i privatnog korištenja automobila (vrijedilo bi za sve članove obitelji) te subvenciju od 50 eura mjesečno, za umirovljeničke obitelji koje nemaju automobil, odnosno odreknu se vlasništva i korištenja automobila.

Kako god bilo, Zagreb se guši u prometu. Kolone na gradskim prometnicama sve su veće, ljudi bijesni, nervozni. Žale se građani i na javni gradski prijevoz. Radovi na svakom koraku. Gradske vlasti mole za strpljenje i kažu da sve rade kako bi riješili taj prometni kaos. No, automobila je sve više, parkirališnih mjesta sve manje...

