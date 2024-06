Tlak nam raste, od petka smo u polju anticiklone, a glavnina poremećaja premještat će se idućih dana sjevernije od naših krajeva. Pritom nam stiže i sve topliji zrak, idućeg tjedna i vruć s juga.

Ujutro i prijepodne tako znatno sunčanije, tek nakratko po gorskim kotlinama i u Posavini uz mjestimičnu maglu. Mala je šansa za prolazno još kakav kraći pljusak s mora na širem dubrovačkom području ili udaljenijim dalmatinskim otocima, a to uglavnom u noći. Vjetar na kopnu većinom slab sjeverozapadni, na moru slaba do na jugu i prema otvorenome umjerena tramontana. Nakon vedrije noći, jutro svježije, na kopnu između 8 i 11 °C, a na moru od 14 do 19 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Naime, stizat će povremeno više oblaka, ali ostaje suho, možda samo navečer nakratko moguća koja kap, uglavnom sjevernije. Vjetar slab, rijetko gdje umjeren jugozapadni, a bit će toplije s temperaturom između 23 i 25 °C.

Na istoku tek prolazno ta umjerena naoblaka, uglavnom krajem dana, bez kiše, do tada dosta sunca, ponegdje samo slab sjeverozapadnjak. I ovdje toplije, uglavnom 24-25 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano, tek nakratko visoki, prozirni oblaci. Temperatura od 25 do 28 °C, no malo vjetrovitije, puhat će umjeren, mjestimice i pojačan sjeverozapadnjak.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, prolazno malo oblaka, više u gorskim područjima, ali suho. Zapuhat će tek ponegdje slab jugozapadnjak, a bit će malo toplije uz 24-25 °C, oko 20 °C u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Stabilnije, sunčanije i postupno sve toplije. Samo je mala mogućnost da u nedjelju i ponedjeljak bude kojeg kraćeg popodnevnog pljuska, uglavnom oko gorja. Već za vikend je to vrlo toplo, činit će se nerijetko i vruće i sparno, a još toplije bit će idućeg tjedna, očekuje se i nekoliko stupnjeva iznad 30 °C. Dakle, prava vrućina.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca i vedrine uz postupan porast temperature. Može biti razvoja oblaka, samo lokalno u subotu i ponedjeljak te je vrlo rijetko moguć gdjegod kakav kraći popodnevni pljusak, a i to većinom samo na širem riječkom području. Sve u svemu, prave ljetne prilike pa uživajte.

