Zadnjih 20 godina je i najtoplije razdoblje od kad postoje mjerenja. Ujedno je to i RTL-ovih 20 godina od početka emitiranja. RTL-ovih rođendana bilo je kako i priliči proljeću: od prohladnih do vrućih. No, trend je kao i u klimi, neumoljiv, zadnji dan travnja ugrijali smo za gotovo 3,5 Celzija. Skočili smo sa 19 Celzija na skoro 23 Celzija.

Svibanj zato počinje promjenom vremena uz nastavak pada tlaka. Približavaju se frontalni poremećaji i ciklona sa zapada kontinenta koji će obilježiti iduće dane.

PRAZNIK RADA

Sutra ujutro na Jadranu postupan porast naoblake, tijekom prijepodneva i u ostatku zemlje. No, najvažnije, ostaje još do sredine dana suho, a bit će i razmjerno ugodno. Najniža temperatura od 9 do 13 Celzija na kopnu, a na Jadranu oko 17 Celzija. Smetat će zato umjereno i jako jugo koje će se širiti duž obale, malo manje na sjevernom dijelu gdje će još biti umjerene bure i istočnog vjetra. Na kopnu vjetar slabiji, tek u Podunavlju još uvijek pojačan jugoistočni.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj u početku još razmjerno povoljno, malo manje toplo uz tek slab jugoistočnjak. No, iza otprilike 16 sati sve nestabilnije, raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Najprije oko Korduna i Banovine, ali navečer će ih biti i češćih i jačih uz prolazno pojačan vjetar i grmljavinu, moguće i tuču.

Na istoku sve promjenjivije, ali još prilično toplo, između 25 i 27 Celzija. Pljuskovi kasnije popodne i navečer, uglavnom u Posavini, a neki od izraženijih će se zatim premještati preko brdovitog dijela Slavonije prema sjeveru. Ne može se tu isključiti ni vjerojatnost tuče.

U Dalmaciji isprva tek povremena i sporadična kiša ili kakav kraći pljusak, onda prema večeri moguće izraženiji, najkasnije na jugu, ali tu i uz moguće grmljavinsko nevrijeme. Neugodnije uz jako na udare olujno jugo, koje slabi tek u noći.

Na sjevernom Jadranu lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, češći navečer kada je moguća i obilnija oborina. Istočni vjetar okreće na jako jugo s olujnim udarima. Temperatura između 19 i 23 Celzija.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti promjenjivo i nestabilno do kraja tjedna, svakodnevno uz moguće pljuskove, ponegdje izraženije. Čini se najoblačnije u petak kad će biti i nešto svježije, ostale dane samo manje toplo. Od nedjelje sve više suhog vremena.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu nestabilno i kišovito u četvrtak i petak, ali uz okretanje na sjeverozapadnjak postupno sve manje pljuskova. Već od subote dulja sunčana razdoblja, a sunčano će od kraja tjedna ponegdje i prevladavati, iako još to nije prava stabilizacija vremena.