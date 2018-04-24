'Jedini teatar o kojem Plenković treba brinuti je ustaška tragedija koju njegova vlada režira'

Prepucavanja na relaciji Beograd-Zagreb traju i dalje. Nakon što je premijer Plenković na marginama summita SEECP-a, govoreći o zadnjim tenzijama sa Srbijom u svjetlu incidenta Vojislava Šešelja, ponovio da je odluka izaslanstva da prekine posjet Srbiji nakon što je oskvrnuta hrvatska zastava bila pravilna te da se nije moglo drukčije postupiti te konstatirao da 'I mi Hrvati volimo teatar, ali ne u svojoj kući', opet se javio Vučićev dežurni ministar provokacije, Aleksandar Vulin.

On je rekao kako je jedini teatar o kojem bi hrvatski premijer Andrej Plenković trebao brinuti 'ustaška tragedija koju njegova Vlada režira i prikazuje u Jasenovcu i koja je zgadila čitav antifašistički svijet'.

'Mogu mi zabraniti da dođem Hrvatsku, ali ne mogu mi zabraniti da govorim istinu', stoji u priopćenju Aleksandra Vulina koji, ako već govorimo o istinama i 'istinama' sustavno negira genocid u Srebrenici u kojem je krvnički ubijeno više 8000 Bošnjaka.

Podsjetimo, govoreći o zadnjim tenzijama sa Srbijom u svjetlu incidenta Vojislava Šešelja prilikom boravka visokog izaslanstva hrvatskog Sabora u beogradskoj Skupštini, te nekih izjava srbijanskog ministra Vulina, Plenković je kazao da Hrvatska i Srbija trebaju smanjiti tenzije, nakon pozitivnih iskoraka do kojih je u zadnje vrijeme u odnosima bilo došlo.

No, ponovio je da je odluka izaslanstva da prekine posjet Srbiji nakon što je oskvrnuta hrvatska zastava bila pravilna te da se nije moglo drukčije postupiti.

“I mi Hrvati volimo teatar, ali ne u svojoj kući”, poentirao je hrvatski premijer.