Vrućine se i dalje ne daju. Meteorologinja otkriva kada stiže kraj toplinskom valu

Veći dio produženog vikenda i dalje u znaku izraženog toplinskog vala. I u petak nad našim krajevima zadržavat će se polje srednjeg ili malo povišenog tlaka zraka.

PETAK

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prijepodne će obilježiti većinom suho i sunčano vrijeme, tek tu i tamo uz nešto malo oblaka na nebu i to većinom onih visokih koprenastih. Vjetar će biti slab, tek na moru ponegdje do umjeren, uglavnom na otvorenom prema sredini dana sjeverozapadnjak. Mnogi će i dalje teško noću nalaziti odmor od vrućine, najniža temperatura bit će između 16 i 21 °C, na moru od 23 do 28 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ponegdje umjerena naoblaka, naime očekuje se dnevni razvoj oblaka, no vjerojatnost za poneki pljusak vrlo je mala i to ponajprije uz gorje. Vjetar i dalje slab. Bit će vrlo vruće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrlo vruće i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, također uz malu do umjerenu naoblaku, a vjetar tek rijetko do umjeren sjeverozapadni, većinom u Podunavlju.

U Dalmaciji će i u poslijepodnevnim satima prevladavati vedrina, posebno na otocima, a nešto malo oblaka bit će u unutrašnjosti, rijetko i uz obalu. Maestral će možda nekima pružiti manje olakšanje kao i kupanje u vrlo toplom moru koje će biti malo, na otvorenom i umjereno valovito. Temperatura od 33 do čak 39 °C u unutrašnjosti.

Na zapadu zemlje obilje sunčanih sati i mnogima neugodna vrućina. Uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost za lokalan pljusak u gorju, a potkraj dana ne može se isključiti i poneki neverin na otvorenom moru. Ponegdje će puhati umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vikend će nastaviti uz pretežno ili djelomice sunčano vrijeme. Već će u subotu prema večeri rasti vjerojatnost za jače pljuskove, osobito na zapadu i u središnjim predjelima, a još će nestabilnije biti u nedjelju kada će i dnevna vrućina malo popustiti. Izraženija promjena stiže u noći s nedjelje na ponedjeljak kada će i završiti ovaj toplinski val, nažalost ponegdje i s jačim nevremenom. U srijedu će se vrijeme smirivati.

IDUĆIH DANA NA MORU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I na Jadranu slično, za vikend sve nestabilnije, a popuštanje vrućine najvjerojatnije je s povremenim neverama u ponedjeljak kada će i na sjeveru zapuhati jaka bura. Prema sredini tjedna stabilnije.