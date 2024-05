I dalje u polju visokog tlaka, međutim, istočnije se premješta oslabljena fronta pa će malo vlažnijeg i nestabilnijeg zraka sa sjevera stići i do naših krajeva. Promjenjive naoblake bit će i prijepodne u unutrašnjosti, ali uz dulja sunčana razdoblja, koja će uz more i prevladavati. Također i mirnije nego danas - vjetar uglavnom slab, a najniža jutarnja temperatura na kopnu od 7 do 11, duž obale i na otocima oko 15 Celzija.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Uz promjenjivu naoblaku postoji mala vjerojatnost za tek poneki kratkotrajni pljusak. Puhat će slab do tek ponegdje umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac, a temperatura slična današnjoj - oko 24 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu uz promjenjivu naoblaku lokalni pljuskovi, moguće praćeni grmljavinom, ponajprije u Posavini. Uz slab do umjeren sjeveroistočnjak stupanj dva manje nego danas, ali i dalje toplo.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vedro te toplo. Samo u zaleđu malo oblaka dnevnog razvoja, uz samo malu mogućnost za kišu na krajnjem jugu. Uz uglavnom slab vjetar s mora 24, 25, ponegdje čak i 26 Celzija.

U gorju, unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području promjenjiva naoblaka, u Gorskom kotaru uz povećanu vjerojatnost za poneki pljusak. Drugdje pak pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, u gorju sjeveroistočni, na moru jugozapadni, a temperatura bez veće promjene - duž obale oko 25 Celzija, u gorju koji stupanj manje.

PROGNOZA ZA KOPNO

U novom tjednu na kopnu promjenjivije, nestabilnije i uz postupno sve više oblaka, ali i dalje toplo. Već početkom tjedna povremena kiša ili poneki kratkotrajni pljusak u zapadnim predjelima. U srijedu te osobito četvrtak oborine češće, lokalno i izraženije te praćene grmljavinom, a zapuhat će i slab do, većinom u Slavoniji, umjeren jugoistočnjak.

PROGNOZA ZA MORE

Na Jadranu od ponedjeljka više oblaka, ali i dalje barem djelomice sunčano i uglavnom suho - malo kiše samo na sjevernom Jadranu. Potom će u utorak zapuhati umjereno jugo, od sredine tjedna jako, ponegdje na udare i olujno, a kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom sve češći, osobito u četvrtak lokalno i izraženiji. Međutim, unatoč promjeni vremena ostaje razmjerno toplo.

