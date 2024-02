Vremenska slika već nekoliko dana slična, a ni danas neće biti značajnijih promjena. Iako tlak zraka pada, ostajemo pod utjecajem grebena anticiklone, dok nam sa zapada nastavlja pritjecati topliji i nešto vlažniji zrak.

PROGNOZA ZA SRIJEDU

U takvim okolnostima središnja Hrvatska i istok prijepodne barem djelomice vedri. Drugdje i dalje više oblaka, uz more je moguća ponegdje slaba kiša, osobito u riječkom i zadarskom zaleđu. Puhat će slab do umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak, lokalno s olujnim udarima. Na moru slabo do umjereno jugo, izraženije na krajnjem jugu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Iako ostaje iznadprosječno toplo s temperaturom oko 17 °C, zbog vjetra će se činiti malo svježije nego jučer. Naime, nakratko će zapuhati umjeren i jak, u okolnom gorju na udare i olujan jugozapadnjak.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično. Bit će djelomice sunčano, sredinom dana prolazno s nešto više oblaka. Uz umjeren do jak jugozapadnjak termometrom će se mjeriti između 17 i 19 °C.

Dalmacija promjenjivo oblačna što znači da uz obalu može biti češćih kratkih sunčanih razdoblja, dok će zaleđe ostati oblačnije i u drugom dijelu dana s vrlo malom vjerojatnošću za tek pokoju kap kiše. Puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura slična današnjoj - do 16 °C.

Sjeverni Jadran i gorje pretežno oblačni i tmurni, a iz oblaka ponegdje može pasti vrlo malo slabe kiše, ponajprije na Velebitu i uz njega. Vjetar ovdje uglavnom slab, tek prema otvorenom moru umjeren jugozapadnjak. Duž obale, ali i u gorju uz vjetar, do 14 °C.

KOPNO

Idućih dana na kopnu ostaje iznadprosječno toplo i djelomice sunčano. Za vikend oblačnije i u nedjelju uz veću vjerojatnost za kišu, osobito u gorju, koja će malo ograničiti boravak na otvorenom. Puhat će umjeren, u petak i jak jugozapadnjak s olujnim udarima, a početkom novog tjedna okreće na sjeverac.

MORE

Na Jadranu i područjima uz njega pretežno oblačno, u četvrtak i petak još mjestimice, a u subotu s kišom duž obale, u nedjelju ponegdje mogućim i pljuskovima praćenim grmljavinom. Jugo do kraja tjedna u jačanju, tako će već u petak biti jako, a za vikend i olujno s orkanskim udarima. Temperatura i dalje iznad prosjeka za doba godine.