Vrije u Oroslavju zbog rampe: Gradonačelnik na udaru, stanari se boje, policija šuti

Nakon što smo na Danas.hr objavili snimku na kojoj se vidi gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić kako noću šeta parkiralištem na adresi Oro trg u društvu muškarca koji se s odmakom od pola sata vraća na isto mjesto te divljački razbija retrovizore na nekoliko automobila, razgovarali smo sa stanarima zgrade na toj adresi koji su nam ispričali pozadinu njihova sukoba s gradonačelnikom i da sumnjaju da je to okidač na vandalski pohod noćnog napadača.

Podsjetimo, gradonačelnik Oroslavja Šimunić potvrdio nam je je on na snimci koja je nastala 2. travnja ove godine, ali i da se ne sjeća s kim je bio u društvu ustvrdivši da neprestano prolazi tim parkiralištem jer se u blizini nalazi njegov ured, a da mu neprestano prilaze građani i s njim razgovaraju.

Kad smo mu poslali i screenshotove muškarca, i dalje je ustrajao u tome da može "samo ustvrdi da kraj nekoga šeće na parkingu pored gradskog ureda, a da je kao gradonačelnik u kontaktu s velikim brojem ljudi na svakodnevnoj bazi". No istovremeno je istaknuo da osuđuje bilo koji oblik nasilja te pozvao institucije da provjere sporne događaje i utvrde odgovornost.

Foto: Danas.hr

Na dojavu čitatelja, dobili smo informaciju da je čovjek sa snimke i koji vandalizira automobile Marko Deak, član Upravnog odbora Auto Kluba Oroslavje te osnivač i direktor digitalne agencije za promidžbu ForgeBIT osnovane 2014, koja je surađivala s Gradom Oroslavjem.

Foto: Forgebit, Danas.hr Marko Deak u razgovoru za Danas.hr rekao je da je tu večer bio u alkoholiziranom stanju, da je pokrio svu štetu te da mu je žao

I njega smo kontaktirali te nam je rekao da nam je ispričao da je tu večer bio pod utjecajem alkohola, da je pokrio svu štetu i da mu je žao. Tvrdio je također kako ga je sram zbog svega i da ne bježi od odgovornosti.

No u istom razgovoru kad smo ga tražili da potvrdi još jednom da je to doista on na snimci na kojoj se vidi kako vandalizira automobile, pomalo je okrenuo priču i naveo da "smo se zabunili", da "priča prelazi u političku kampanju i da "ne želi biti predmet toga".

I on i gradonačelnik Šimunić uputili su nas na policiju kojoj smo se i iz redakcije Danas.hr već ranije obratili te smo tražili informacije je li bilo ikakvih prijava i postupanja policije vezanih za oštećivanje automobila na parkiralištu za što postoji i snimka s nadzornih kamera na kojima se vidi oštećivanje automobila.

Foto: Danas.hr

Dan nakon što smo objavili ove priče, razgovarali smo sa stanarima na adresi Oro trg. Svi navode da su u sukob s gradonačelnika došli zbog parkirališta kraj zgrade.

Stanari: 'Bojimo se'

Stanari smatraju da je parkiralište privatni prostor suvlasnika u zgradi pa su postavili rampe, gradonačelnik smatra da je to javno dobro i bori se da se rampe maknu.

"Sukob s gradonačelnikom traje otkad smo postavili rampu na naše parkiralište, mi smo dobili rješenje suda da je to naše privatno vlasništvo. Komunalni redari već ranije pokušali su skinuti rampu, stanari su je branili tijelima, a dok su branili jednu rampu - drugu su skinuli i odnijeli. Stigla je i policija. Sve je posljednjih mjesec i pol dana preraslo u nasilje otkad je postavljena rampa", govori nam jedna stanarka.

Gradonačelnik ima ured u istoj zgradi

Zanimljivo je kako gradonačelnik Šimunić ima urede Grada u istoj zgradi s čijim je stanarima u sukobu te su doslovno susjedi.

Foto: Patrik Mace/Pixsellk

"Netko je ovima iz Grada čak dao daljinski od naše rampe pa su stalno dizali i spuštali je, zato je jedna motor na rampi čak pregorio", govori nam ista stanarka. Nastavlja, rampe su postavili zbog situacije s parkiranjem koja ih dovodi do ruba - kad god su utakmice, veća događanja u gradu ili vikendom kad ljudi idu na tržnicu, parkiralište postaje opsadna zona. Otud i ideja da postave rampe.

"Parkirnih mjesta nema dovoljno ni za nas stanare, ali smo se međusobno dogovorili da svaki stan dobije po jedno mjesto; oni koji nemaju automobile da prepuste svoje mjesto susjedima. No sad je ovo preraslo u fizičke sukobe, sad se bojimo", rekla nam je.

Automobili stanara postali su mete, jer vandalski pohod snimljen kamerama nije prvi put da se takvo što događa.

Foto: Danas.hr Muškarac u plavoj majici oštećuje parkirane automobile, razbija im retrovizore. Maknuo je kapuljaču, vidi mu se lice

I druga stanarka potvrđuje nam da je njezin automobil u potpunosti izgreban, da je netko pokušao potrgati i retrovizor, da su joj razbijali svjetla, a da teror traje duže vrijeme.

Sukob s komunlacima zbog rampe

Prepričava i kako je izgledalo kad je prije mjesec dana došlo do sukob komunalaca (zaposlenika Groblja) i stanara koji su branili da se njihove rampe skinu: "Zvali su me: 'Evo, počeli su razbijati rampu!' Stiglo je nas nekoliko, nismo dali da diraju rampu dok ne dođe policija koju smo više puta zvali".

Kaže da su naveli da su stanari napali komunalci, naša sugovornica ustraje u tome da oni nisu napadali nikoga, nego branili svoju imovinu. Kaže i da je policija napravila alkotest za stanare, ali ne i komunalce koji su stigli s groblja.

Foto: Danas.hr Na četvrtoj snimci s nadzorne kamere vidi se muškarac sa šiltericom i u plavoj majici koji je skinuo pa odnio rampu s parkirališta

Razgovarali smo i s trećom stanarkom koja kaže da nisu ni znali da na snimkama nadzornih kamera ima trenutak na kojem se vidi tko razbija automobile: "U srijedu ujutro na sastanku su nam pokazali snimku na kojoj se vidi gradonačelnik kako noću šeće parkiralištem u društvu muškarca koji kasnije razbija naše automobile. Ostali smo šokirani, doslovno smo rekli: 'Molim?!'. Nismo mogli vjerovati. Naravno da smo na snimci svi prepoznali gradonačelnika Šimunića".

Uvjerena je također da su se automobili oštetili zbog njihova sukova oko parkirališta.

Snimku dobili nakon nekoliko tjedana

Na pitanje zašto do sad nitko nije tražio snimke s nadzornih kamera nego se u javnost sa svime izlazi tek nakon nekoliko tjedana, naši sugovornicu mogli decidirano reći. Tek treća sugovornica navodi da oni nemaju nekoga tko bi stalno vrtio snimke i pregledavao što se oko zgrade događa. Dodano, kaže da snimke oni nemaju fizički kod sebe, nego da ih ima tvrtka koja je postavila i rampe te da su snimke dobili na uvid od tvrtke koja vodi upravljanjem njihovom zgradom "Gospodarenje stanovima".

Iako smo od policije krapinsko-zagorske tražili informacije imaju li ikakva saznanja ili prijave oko oštećivanja automobila koja su snimljena nadzornim kamerama, do objave ovog teksta, nismo dobili odgovor. Objavit ćemo ga čim ga dobijemo.

Podsjetimo i na to da je gradonačelnik Šimunić dan ranije iznio uvjerenje kako ovaj slučaj ima političku pozadinu pred lokalne izbore.

Rekao nam je: "Nakon četiri godine i bezbroj pokušaja podmetanja i sabotiranje naših građana, ovo je jednostavno politikantstvo. Vlast u Gradskom vijeću se služi prljavim metodama i to pred same izbore u nadi da bi osvojili pokoji glas. Gledajte, ova situacija koju imamo sa spornim rampama na parkingu u centru grada traje već neko vrijeme i njome se, nažalost, tlači većina stanovnika grada Oroslavja. Ja sam ovdje kao gradonačelnik, kao netko tko brani javni interes".

On je također uvjeren da je parkiralište javno, a ne privatno dobro.

"Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, od 2018. Grad ima pravo upisati se na svu komunalnu infrastrukturu koja je bila izgrađena prije tog datuma. U javnu infrastrukturu spadaju trg, pješačke staze, dječja igrališta, parking i slično. Dakle, sve to je javna komunalna infrastruktura i taj parking je isto tako upisan u registar komunalne infrastrukture grada Oroslavja", naveo je ranije.