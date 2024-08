Na neko vrijeme završili smo s pljuskovima i nestabilnostima u svim krajevima jer od sutra pa sljedećih barem 5 dana nad našim područjem utjecaj na vrijeme imat će polje anticiklone zbog koje će nam biti stabilno i suho.



Sutra u cijeloj zemlji od jutra sunčano. Bit će toplo, jutarnja temperatura od 15 do najviše 20 u kopnenim krajevima, a na Jadranu vrlo toplo - pogotovo na jugu - gdje je i noću oko 27. Puhat će slaba do umjerena bura.



I u nastavku dana u unutrašnjosti ostaje sunčano. Temperatura slična ili malo viša nego danas - uglavnom oko 33, a vjetar slab. Sunčan i stabilan dan bit će i na Jadranu. Sredinom dana zapuhat će umjeren maestral. U moru je ugodno, uglavnom između 25 i 28 stupnjeva.



Slično je i na sjevernom dijelu , od 24 do 28. I ovdje sutra sunčano, vruće, iznad 30 bit će i u gorskoj Hrvatskoj gdje će tijekom dana biti i nešto oblaka dnevnog razvoja, no ostaje suho!

Vikend ćemo završiti bez promjena - sunčanom i vrućom nedjeljom u svim kopnenim krajevima. Slično će se nastaviti i u novom tjednu, ali onda tamo oko srijede uz dotok malo hladnijeg zraka bit će nestabilnije, mogući su pljuskovi i grmljavina, a nakon njih u četvrtak malo manje vruće!



Na Jadranu će biti suho, vruće i vrlo vruće pa se može govoriti o jednom izraženijem, dugotrajnom toplinskom valu gdje će i noći biti vrlo topple. U četvrtak i na moru očekujemo više oblaka i povećana je mogućnost za pljuskove, no ne radi se o nekoj izraženijoj kiši i nestabilnostima. Zapuhat će uz to i malo jači vjetar, umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak.

