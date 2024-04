Jaka bura čiji su olujni udari prekinuli prometne veze s otocima i obalom, sutra konačno slabi. Nad većinom Europe, a tako i nad našim područjem jača utjecaj anticiklone koja nam donosi sunčano i mirno vrijeme.

Već od jutarnjih sati prevladavat će sunčano u cijeloj zemlji. Na obali će još ujutro biti jakih i olujnih udara bure, a u ostatku zemlje većinom slab sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12 u unutrašnjosti, na obali između 14 i 18. U poslijepodnevnim satima nastavit će se sunčano uz malu ili umjerenu naoblaku. Temperatura će biti slična ili malo viša nego danas - od 22 do 24. Istok zemlje bit će također sunčan uz temperaturu do najviše 25 Celzijevih stupnjeva i slab sjeverozapadnjak.

Na Jadranu konačno slabljenje bure na umjerenu, a bit će opet i iznadprosječno toplo - sutra do 28. Vedro će biti i na sjevernom dijelu gdje će se mjeriti oko 25 stupnjeva, a u gorskoj Hrvatskoj umjerena naoblaka i koji stupanj niža temperatura. Bura će oslabjeti na umjerenu.

Vrijeme za vikend bit će idealno za izlete i boravak na otvorenom jer će biti sunčano, suho i toplo - temperatura će se opet približiti 30 stupnjeva! Početkom novog tjedna promjena vremena i osjetno zahladnjenje uz kišu, pljuskove i sjeverac - kako sada izgleda od utorka poslijepodne! I na Jadranu vikend sunčan i topao, za hrabrije bit će i za kupanje, a u utorak promjena vremena - najprije na sjevernom dijelu. U srijedu bura i kiša duž cijele obale. Prognoza za sutra i sljedeća 3 do 4 dana u cijeloj zemlji je sunčano i iznadprosječno toplo - iskoristite to prije kiše u utorak!

