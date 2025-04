Blizu Hrvatske premješta se nova fronta: 'Nakon sunca kreće jedna višednevna epizoda...'

Slijede nam osjetno topliji proljetni dani, a ostajemo do kraja tjedna i u polju anticiklone. Ipak bit će još vlage u višim slojevima atmosfere kako će se blizu nas premjestiti jedna oslabljena fronta, ali uglavnom bez oborina i to u noći s petka na subotu.

Petak

Sutra ujutro i prijepodne posvuda većinom vedro i sunčano. I vjetar će gotovo sasvim oslabjeti, tek će u Dalmaciji još biti slabe do umjerene bure i tramontane, osobito pod Biokovom i na krajnjem jugu. No, nakon noćne vedrine, jutro na kopnu hladno, čak za nijansu hladnije nego danas, ali ostaje u plusu, možda samo lokalno u gorju pri tlu moguć slab mraz. Uz more oko 10 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj dosta sunca, a uz slab do umjeren jugozapadni vjetar osjetno toplije. Bit će to između 21 i 23 °C. Kasno navečer ipak oblačnije uz što će i vjetar okrenuti na sjeverozapadni, ali ostaje uglavnom suho. I u Slavoniji, Baranji i Srijemu veći dio dana pretežno sunčano, tek tamo kasno navečer stiže to naoblačenje sa sjevera, ali tu lokalno može pasti koja kap kiše. Do tada, osjetno toplije, barem 20 °C, ali prolazno uz umjeren pa i mjestimice pojačan zapadni i jugozapadni vjetar, kasnije i sjeverozapadni.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, ponegdje na jugu i jak. Mirnije krajem dana. Temperatura između 18 i 20 °C, dakle, ugodno. I na sjevernom Jadranu i u gorju sunčano i toplije. Bit će to 19-20 °C uz slab do umjeren jugozapadnjak, rijetko i to samo u onom najvišem gorju manje od toga.

Idućih dana na kopnu

U unutrašnjosti razdoblje iznadprosječne topline u kojem će i jutra biti sve ugodnija.

Za vikend još dosta sunca, ali u nedjelju kreće jedna višednevna epizoda južine koja će početkom idućeg tjedna donijeti znatno više oblaka.

No, povremena će se kiša uglavnom zadržavati u Gorskom kotaru i Lici, a tek u utorak i to u manjoj količini moguća je i u ostalim kopnenim krajevima.

Idućih dana na moru

Na Jadranu još u subotu pretežno sunčano, a onda se s početkom juga i njegovim jačanjem od nedjelje kreće skupljati sve više oblaka. Najprije će to biti na sjevernom dijelu, šire riječko području uz malo kiše, koje će onda u par valova biti duž cijele obale, čini se najčešće pa i lokalno obilnije praćene grmljavinom u utorak.

Ostaje i razmjerno toplo, ali vjetrovito idućeg tjedna s umjerenim i jakim jugom.

