"Jeste li preživjeli", bio je jedan od smješnijih komentara u Facebook grupi "Knežija - jučer, danas, sutra" nakon što su se zaredali komentari da posljednjih dana vrane napadaju ljude kraj Osnovne škole Matija Gubec u zagrebačkom naselju Knežija.

Nije prvi put, ranijih godina redovito su tijekom svibnja napadi ovih ptica bili zapravo česti, a bliski susretni ponavljaju se i ove godine. Razgovor o vranama u grupi poveo se nakon što je jedna gospođa rekla da ju je vrana napala dva puta u desetak sekundi: "Baš mi ih je pun kufer".

"I mene je u srijedu baš na tom mjestu napala s leđa i još se par puta zabijala u mene. Grozno iskustvo", napisala je još jedna stanovnica ovog kvarta. Drugi su se prisjetili napada od ranijih godina pa je jedan od komentara bio i: "Još se sjetim kandži na kosi i glavi."

Razgovarali smo s Emom Stanić, zoologinjom iz Zoološkog vrta u Zagrebu koja je potvrdila da je od početka svibnja do sredine lipnja vrijeme vraninih "poletaraca".

"Tada mogu biti agresivne jer mali poletarci izlijeću iz gnijezda. Oni još ne mogu letjeti i zato velike vrane brane ptiće od potencijalnih predatora - psa, mačaka pa i ljudi. Vrane nadlijeću poletarce i brane ih graktanjem, kljucanjem. Ali ponašanje iznimka je , a ne pravilo. Poznati su samo izolirani slučajevi napada na čovjeka, no one samo rješavaju svoj problem obrane ptića", rekla nam je Ema Stanić.

Napad sive vrane uvijek je iznenadan te naša sugovornika kaže da je normalno da bude "zastrašujuć" uz kljucanje i nadlijetanjem nad glavom. "One reagiraju nagonski iz straha te tada se osoba može ozlijediti ako je uhvati panika. Zato treba ostati miran i ne prepustiti se panici", govori naša sugovornica. Dodaje i to, da ako na zagrebačkoj Knežiji postoje parovi koji napadaju, da je dovoljno jednostavno zaobići to mjesto i malo promijeniti rutu kako ne bi hodali preblizu ptiću.

"Vrlo često se sve riješi samo ako se ptić premjesti. Naravno da to ne rade građani, nego treba nazvati Dumovec koji će izaći na teren i provjeriti situaciju. Neozlijeđenog ptića tada samo prebace malo dalje gdje ga njegovi roditelji i dalje vide, mogu ga nastaviti hraniti i sve bude u redu, kaže Ema Stanić.

Većina ljudi koja prijavljuje napade Dumovcu shvaća da to ptice rade nagonski zbog obrane mladunaca.

A kako bi se smanjili napadi i neugodnosti s vranama, u Zagrebu se prije početka gniježđenja s krošnja izmiču njihova gnijezda.

"Građani su početkom godine dobili obavijest da na stranicama Grada Zagreba mogu prijaviti gdje se vrane gnijezde, te se uz posebne dozvole resornog ministarstva išlo u izmicanje njihovih gnijezda. Radilo se to u suradnji sa Zrinjevcem te su se neka stabla orezivala kako bi se makle rašlje na kojima vrane mogu saviti gnijezda. Gnijezda su se izmicala u stambenim naseljima, potom u blizini vrtića i dječjih parkova", govori naša sugovornica.

Ova akcija provodila se tijekom veljače i ožujka te je ove godine "skinuto" više od 500 gnijezda.

Inače, u Zagrebu najveće probleme radi siva vrana, dok postoji i vrana gačak koja je potpuno crna. "Siva se vrana ne gnijezdi u skupinama, nego ostaje u parovima koji imaju svoj teritorij koji brane. Svejedi su i jako se lako prilagođavaju svim izvorima hrane, a kućanski otpad glavni je razlog zašto ih ima toliko u urbanih staništima. One se prilagođavaju svemu", kaže ova zoologinja.

Vrana gačak, pak, radi gnijezda u kolonijama od po 10 do 15 gnijezda na jednom stablu. Nje ima manje jer ona nema toliko ni hranilišta jer se hrane na poljima, a ni gnjezdišta.

"One su potpuno crne, a kod njih je najveći problem buka koju stvaraju jer na jednom mjestu bude puno gnijezda. A kad ih je toliko - onda je puno i izmeta te grančica", govori nam.

Zanimljivo je kako vrana gačak nikad ne napada ljude te se nikad nije zabilježio njezin napad.

Vraćajući se na sive vrane, dodaje da je kod njih najveći problem kućanski otpad, a ako netko hrani golubove ispred zgrade, tu će se i one pojaviti.

Ipak, ima nešto jako dobro što vrane rade u gradovima. "Vrane su vrlo inteligentne i sive vrane su čistači jer se hrane i glodavcima i lešinama pa ih nazivamo prirodnim čistačima grada. Pritom one ne rastjeruju druge ptice. Vole visoke stabla i pokošenu lijepu travicu s koje će možda potjerati druge ptice, ali neće pojesti druge ptice - kosove ili vrapčiće.

