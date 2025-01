OZBILJNE POSLJEDICE / Vožnja toliko opasna da utječe na srce! Liječnik otkriva što se događa u tijelu u takvim trenucima

Probijanje i vožnja kroz gužvu, znamo, odavno živcira Zagrepčane. A sada smo doznali da je vožnja glavnim gradom toliko stresna, da može biti i opasna za zdravlje! Izaziva toliki stres koji može dovesti čak do tahikardije. Pokazali su to rezultati mjerenja otkucaja srca koje je za potrebe istraživanja izmjerio portal discover-cars. Zagrebački vozači tako su tijekom vožnje imali čak i do 115 otkucaja u minuti. A tijekom vožnje, broj otkucaja ni u jednom se trenutku nije spuštao ispod 86, što je čak 30 više nego u stanju mirovanja. Porazni su to podaci koji ukazuju na stalnu napetost tijekom vožnje u Zagrebu, bez mogućnosti opuštanja. Koliko je to zabrinjavajuće, što nam se događa s tijelom na 115 otkucaja u minuti i kako taj stres smanjiti, doznali smo od liječnika Juraja Juga, voditelja obiteljske medicine u Domu zdravlja Zagreb Zapad