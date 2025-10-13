Beroš se vraća u Vinogradsku, a kolika će mu biti plaća? Iskopali smo snimku iz veljače 2024.

Priča koja je prošlog tjedna bila najviše u fokusu hrvatske javnosti zasigurno je povratak Vili Beroša u KBC Sestre milosrdnice.

Protiv njega je podignuta optužnica za primanje mita i da je jednoj tvrtki po nerealno visokim cijenama nabavljao opremu koja toj istoj tvrtki uopće nije trebala.

Suđenje još nije ni počelo, ali ga je ta ista tvrtka koju je oštetio, lijepo zaposlila za plaću od 3.500 tisuća eura. Hm... ili možda malo više?

Snimka iz veljače 2024.

Naime, prisjetili smo se snimke iz veljače prošle godine. Tada je predsjednik Vlade Andrej Plenković za tadašnjeg ministra zdravstva imao samo riječi hvale.

"Kolika bi bila Viliju plaća, da ne daj Bože ode. Ali da se sutra vrati na svoje radno mjesto bilo bi mu dosta bolje nego di je sad", rekao je Plenković, a onda se Beroš ubacio s cifrom: '5700 eura'. 'Eto, vidite vi to. A on hoće raditi za manje. To je poanta', poručio je Plenković.

Dok je bio ministar plaća bila veća od 4500 eura

Zavirili smo i u imovinsku karticu Vili Beroša gdje stoji da je kao ministar tada primao plaću od 4608,58 neto eura.

Devet mjeseci nakon ove snimke, Plenković je razriješio Beroša s pozicije ministra zdravstva, a ovaj će sada opet doći na poziciju neurokirurga. Čovjek koji čeka suđenje za aferu 'Mikroskopi' i koji godinama nije taknuo skalpel, sada će operirati ljudske glave. Vijest je to koja većini nije baš najbolje sjela.

I bivši ministar zdravstva Andrija Hebrang za RTL Direkt je rekao da takav potez šalje pogrešnu poruku cijelom sustavu:

"Cijela ta situacija šalje jednu vrlo, vrlo ružnu poruku zdravstvenom sustavu koji je ionako uzdrman. Vraćanje Vilija Beroša u zdravstveni sustav je poruka svima koji savjesno, odgovorno i stručno rade svoj posao, s ljubavlju prema pacijentima - Vi ste obični bedaki", kazao je.