U Zagrebu je počelo okupljanje nastavnika za veliki prosvjed dvaju sindikata obrazovanja, Sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Školskog sindikata Preporod, nezadovoljnih Vladinim prijedlogom uredbi o koeficijentima za zaposlene u javnim službama. Ako im se ne ispune zahtjevi spremnu su i za štrajk.

Prosvjednici će zatim krenuti na Markov trg, pod prozor Vladi koja je nedavno predstavila nove koeficijente koji tek trebaju stupiti na snagu. Organizatori prosvjeda nazvanog "Reforma svih reformi" najavili su da će odaziv biti velik.

Prosvjetari stižu iz više dijelova Hrvatske organiziranim prijevozom. Ranije se spominjalo da će doći sa 16 autobusa.

Fuchs: 'Neće biti potrebe za štrajk'

"Ovoga puta nikoga nije trebalo vući za rukav nego se traži mjesto više u autobusu za ovaj prosvjed. Tisuće i tisuće ljudi će se odazvati ovome prosvjedu", najavio je ranije predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić.

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs uoči prosvjeda poručuje da ne strahuje od štrajka jer za njega, kaže, neće biti potrebe. "Kad izađete s konkretnim plaćama koje će se pojavljivati nakon što se donese uredba, za to nema nikakvog razloga ni osnove", dodaje.

Na pitanje hoće li koeficijenti rasti iznad dva posto nije htio odgovoriti, no rekao je da su to "ozbiljno uzeli u obzir" te će se svi koeficijenti moći vidjeti kada se predstavi konačna lista.

Ministru je sporno što je prosvjed organiziram baš kad je uredba o koeficijentima u završnoj fazi.

'Plaće su u obrazovanju kontinuirano rasle'

"Jasno je bilo rečeno do kojeg datuma ćemo prikupljati komentare i prijedloge, nakon toga ćemo ih obraditi i izaći s njima van. Prosvjedovati, a da ne znate konkretno do kraja oko čega prosvjedujete je neuobičajeno", kazao je Fuchs dodajući da su do sad dobili neke zanimljive komentare i prijedloge prosvjetara.

Tvrdi da su plaće zaposlenima u obrazovanju kontinuirano rasle, kako u pandemiji, tako i u mandatima drugih vlada.

"Plaća redovnog profesora, na primjer, raste za 500 kuna mjesečno prema trenutnom prijedlogu. Negdje učitelji startaju s povećanjem od gotovo 300 eura. S time da postoji i najniži rang profesora koji mogu napredovati i onda taj koeficijent ide ozbiljno preko 2 posto, naravno ako dođu do najvišeg ranga. Taj će koeficijent imati onoliko njih koliko se potrudi da napreduju", zaključio je ministar.

Nezadovoljni nisu samo učitelji i nastavnici. Bolje uvjete traže i spremačice, kuhari, domari i drugo nenastavno osoblje. Ne žele biti radnici drugog reda i traže da im se koeficijenti barem izjednače s onima koje imaju njihovi kolege u drugim službama.

