Veći dio požara plastike, koji je u srijedu poslijepodne izbio u proizvodnoj hali tvrtke za zbrinjavanje otpada Eko-Flor Plus u Zaprešiću, je ugašen, potvrdio je jutros zapovjednik zaprešićkih vatrogasaca.

Vatrogascima je ostao još jedan dio buktinje za ugasiti, no potvrdio je da su mjerenja zraka dobra i da je to dobra vijest, prenosi Index.

Dodao je da će građani dobiti još jedno upozorenje zbog mjere predostrožnosti, da još neko vrijeme drže zatvorene prozore. Građani se u međuvremenu na društvenim mrežama žale da u gradu jako smrdi.

Na pitanje smiju li građani prošetati pse i poslati djecu u školu, kazao je da za sada da. "Mjerenja koja su dosad izvršena su dobra, rade se nova mjerenja i čim dobijemo nove rezultate ćemo sve objaviti. Jedino nije dobro biti u krugu tvornice. Osjeti se smrad, ali mjerenja kakvoće su dobra i nema brige", potvrdio je zapovjednik.

Više od 200 vatrogasaca i 40 vatrogasnih vozila s buktinjom se bori od sinoć, a za sada još nema informacija o uzroku požara. U požaru nasreću nema ozlijeđenih, no u trenutku njegova izbijanja u pogonu je bilo 12 radnika.

Ne zna se uzrok požara

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obišao je požarište i najavio dolazak djelatnika Nastavnog zavoda javnog zdravstva Andrija Štampar koji bi trebali utvrditi kakvoću zraka.

Građani Zaprešića već su dobili poruke upozorenja da zbog požara i dima zatvore prozore i ne izlaze bez potrebe. Isto su apelirali i iz Civilne zaštite, zbog mogućeg štetnog djelovanja plinova.

"U požaru koji je nešto prije 19 sati izbio u proizvodnoj hali društva EKO-FLOR PLUS na području Zaprešića nema ozlijeđenih osoba i pod kontrolom je vatrogasaca. Prema prvim informacijama, plamen je uočen u plastičnom otpadu kojega EKO FLOR PLUS odvojeno, kao davatelj javne usluge, prikuplja od građana i komunalnih društava. Sukladno protokolu, djelatnici su o događaju odmah izvijestili nadležne službe. Zbog svojstava zapaljenog ambalažnog otpada vatra se brzo proširila na postrojenje i opremu. Predstavnici društva EKO-FLOR PLUS surađuju sa svim nadležnim tijelima te će o pojedinostima događaja dodatno izvijestiti, a točne okolnosti i uzroci požara utvrdit će se očevidom nakon završetka vatrogasne intervencije. Svim sugrađanima zahvaljujemo na pridržavanju uputa koje izdaju nadležne službe", poručili su iz Eko flora.

