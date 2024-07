Velike gužve i kolone stvorile su se na autocesti A2 između naplatne postaje Zaprešić i čvora Zagreb. Kolona je duga oko sedam kilometara.

Na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb istok i Zagreb zapad u smjeru Bregane dogodila se prometna nesreća te se promet odvija usporeno uz povremene zastoje, javljaju iz HAK-a.

Gužve se stvaraju i na Lučkom. Između čvora Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane kolona je duga oko osam kilometara.

Foto: HAK

Na autocesti A4 između čvora Popovec i Zagreb istok povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno uz povremene zastoje po dvije prometne trake. Kolona je i kod čvora Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Nešto prije 9 sati ujutro bila je duga oko 4 kilometra.

Foto: HAK

Gužve su i na autocesti A1 između čvora Lučko i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika.

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 na 91+250 km između čvora Popovača i čvora Kutina, u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Tijekom vikenda počeli su radovi na dvije važne prometnice u Zagrebu, na Ilici od Selske ceste do ulice Črnomerec te na Aleji grada Bologne, na dijelu od Ulice Prigornica do Ulice Velimira Škorpika. U Ozaljskoj ulici izvode se radovi na izgradnji novog vodoopskrbnog cjevovoda zbog učestalih puknuća dotrajalog postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda. Privremeno će biti zatvorena za promet do subote 31. kolovoza, na dijelu od Krapinske ulice do Nehajske ulice. Vozilima javnog gradskog prijevoza i stanovnicima Ozaljske ulice bit će omogućen prolaz Ozaljskom ulicom, odnosno dolazak do svojih domova.

