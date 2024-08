Još samo večeras ne sasvim stabilno, ali od sutra raste tlak zraka, poremećaji će se zadržavati još sjevernije na kontinentu nego do sada, a stizat će sve topliji zrak s područja Afrike.

U takvim okolnostima noćas je moguć pokoji pljusak praćen grmljavinom najprije na sjeverozapadu zemlje, zatim vrlo rijetko i drugdje u unutrašnjosti, a koji neverin moguć i na dijelu sjevernog Jadrana.

PETAK

Do sutra ujutro već posvuda suho, a ubrzo će se i razvedravati. Vedro i sunčano svakako duž cijele obale gdje će zapuhati slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura. No, bit će to ona topla, fenska bura koja će održavati visoke temperature tijekom noći, barem 25-26 °C. Malo ugodnije na kopnu, između 16 i 20 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Bit će ponegdje umjerenog razvoja oblaka, ali samo uz vrlo malu vjerojatnost za kakav kraći pljusak na krajnjem sjeveru. Vjetar slab, a temperatura većinom oko 30 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu dosta sunca, vrlo malo oblaka, ali podjednako vruće kao i danas. Malo slabiji, tek prolazno umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura slična, oko 31-32 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano, nerijetko i vedro. Bura će oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren, mjestimice na otocima i prema otvorenome prolazno pojačan maestral. Temperatura malo viša, uglavnom oko 33 stupnjeva, ponegdje do 36 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu dosta sunca, a malo oblaka niknuti može u riječkom zaleđu i Gorskom kotaru, ali uz vrlo malu šansu za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Prolazno mirnije, samo mjestimice slab sjeverozapadnjak, ali navečer opet slaba do umjerena bura. Bit će vruće, 32-33 stupnjeva uz more, a od 26 do 30 stupnjeva u gorskim krajevima.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Za vikend, ali i idućeg tjedna stabilnije, sunčanije uz sve izraženiju vrućinu. I noći će biti toplije, ponegdje i tropske, osobito središtima većih gradova. Time je teže za spavanje i teško se kvalitetno odmoriti, a danju će biti vruće, mjestimice i vrlo vruće. Od nedjelje zato počinje i toplinski val na kopnu.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilje sunca i vedrine u uvjetima toplinskog vala. Redat će se vrlo vrući dani, nakon vrlo toplih noći. Neće biti nekog izraženog vjetra, tek oni vjetrovi stabilnog vremena, uglavnom u dane vikenda. Ujutro burin, danju maestral.