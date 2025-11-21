Vatrena stihija u Plovaniji: Gori Casino i hotel Mulino

U casino i hotelu Mulino u Plovaniji, na hrvatskoj strani granice, jutros je izbio požar. Događaj se dogodio malo prije 9 sati, piše istra24

Foto: net.hr

Na teren su odmah izašli umaški vatrogasci, koji trenutno gase vatru i pokušavaju spriječiti daljnje širenje. Na terenu je 19 vatrogasaca s 7 vozila.

Prema informacijama iz Policijske uprave istarske, dojava o požaru zaprimljena je u 8:55.

Prema neslužbenim informacijama portala Naša Bujština gori električno vozilo koje se nalazilo u blizini hotela. Plamen s vozila zahvatio je i sam hotel.

