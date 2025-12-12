Uskoro sjednica Vlade RH: Pratite uvodni govor Andreja Plenkovića

'KOJI JE CILJ?' /
Vučić spominjao 'ljute Hrvate': 'Naoružavaju se dramatičnom brzinom, jasno je što zbiva'
Sjednicu Vlade pratite uživo na Net.hr-u
Za 10 sati je zakazana redovna sjednica Vlade RH. Na dnevnom je redu konačni prijedlog izmjena Zakona o nadzoru državne granice (EU), prijedlog zakona o slobodnim zonama te Prijedlog o iskazivanju podrške inicijativi Grada Splita za prenamjenu objekta Hotela "Zagreb“.
Vlada će donijeti i odluku o odobrenju povećanja temeljnog kapitala društva Croatia Airlines d.d.
Uskoro se očekuje uvodno obraćanje premijera Andreaj Plenkovića...