PRIJENOS UŽIVO /

Uskoro sjednica Vlade RH: Pratite uvodni govor Andreja Plenkovića

Sjednicu Vlade pratite uživo na Net.hr-u

12.12.2025.
10:22
Za 10 sati je zakazana redovna sjednica Vlade RH. Na dnevnom je redu konačni prijedlog izmjena Zakona o nadzoru državne granice (EU), prijedlog zakona o slobodnim zonama te Prijedlog o iskazivanju podrške inicijativi Grada Splita za prenamjenu objekta Hotela "Zagreb“.

Vlada će donijeti i odluku o odobrenju povećanja temeljnog kapitala društva Croatia Airlines d.d.

Uskoro se očekuje uvodno obraćanje premijera Andreaj Plenkovića...

SaborAndrej PlenkovićIzmjena ZakonaSplitKapital
