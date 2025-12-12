Uskoro sjednica Vlade RH: Pratite uvodni govor Andreja Plenkovića

Za 10 sati je zakazana redovna sjednica Vlade RH. Na dnevnom je redu konačni prijedlog izmjena Zakona o nadzoru državne granice (EU), prijedlog zakona o slobodnim zonama te Prijedlog o iskazivanju podrške inicijativi Grada Splita za prenamjenu objekta Hotela "Zagreb“.

Vlada će donijeti i odluku o odobrenju povećanja temeljnog kapitala društva Croatia Airlines d.d.

Uskoro se očekuje uvodno obraćanje premijera Andreaj Plenkovića...