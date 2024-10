Ustavnim sudcima istekao mandat! Krenuo izbor, ovo je 63 novih kandidata

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav započeo je u četvrtak sa saslušavanjem prvih 11 kandidata za suce Ustavnog suda, od njih ukupno 63 čije su kandidature ocijenili pravovaljanima, što je prvi korak prije nego Sabor dvotrećinskom većinom izglasa 10 ustavnih sudaca.

Pred Odborom se prvi predstavljaju Domagoj Sivrić, Branko Brkić, Marina Zagorec, Marko Čičković, Davorin Ivanjek, Senad Bajramović, Zoran Vujasin, Zlatko Ćesić, Robert Travaš, Vedran Ceranić i Jadranka Osrečak, a zastupnici im mogu postavljati pitanja kako bi se pobliže upoznali s njihovim dosadašnjim radom i motivima prijave za poziciju suca Ustavnog suda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A traži ih se 10, nakon što je za desetero od 13 aktualnih sudaca istekao mandat još u lipnju. S obzirom da do tada Odbor nije bio još raspisao javni poziv, mandat im je produžen za šest mjeseci - do 6. prosinca.

I do tada Sabor mora odabrati i na plenarnoj sjednici izglasati novih 10 kako ne bi došlo do ustavne krize, a s obzirom da se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom (101 zastupnik) za to će biti potreban dogovor vladajućih i oporbe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Predviđeno vrijeme po kandidatu je oko pola sata, svaki član Odbora može im postaviti do tri pitanja, a ostali zastupnici po jedno pitanje po kandidatu, s obzirom na to da ih je puno", pojasnio je predsjednik Odbora Ivan Malenica (HDZ) na početku sjednice.

Na javni poziv koji je Odbor nakon parlamentarnih izbora i novog saziva Sabora raspisao 14. lipnja prijavilo se 66 kandidata, ali ih je dvoje odustalo, a za jednog su utvrdili da ne ispunjava kriterije, odnosno da nema potrebne godine radnog staža. To je čak 17 više prijavljenih nego na prošlom natječaju prije osam godina.

Šestero aktualnih sudaca želi novi mandat, u Ustavni bi sud i bivši predsjednik Vrhovnog suda te bivši HDZ-ov zastupnik i ministar

Mandati su istekli sucima Andreju Abramoviću, Ingrid Antičević Marinović, Snježani Bagić, Branku Brkiću, Mariju Jelušiću, Lovorki Kušan, Josipu Leki, Davorinu Mlakaru, Rajku Mlinariću i Miroslavu Šumanoviću. Šestero ih se kandidira i za novi mandat - Abramović, Brkić, Jelušić, Kušan, Mlinarić te Šumanović.

Među kandidatima je najviše odvjetnika i profesora ili docenata sa zagrebačkog, riječkog i osječkog Pravnog fakulteta, ali i dosta aktualnih sudaca nekih od ostalih sudova. Tako bi ustavnim sucem želio biti i bivši predsjednik Vrhovnog suda i trenutni sudac toga suda Đuro Sessa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od poznatijih imena tu su i bivši HDZ-ov zastupnik i ministar pravosuđa te donedavni predsjednik ovog saborskog Odbora Dražen Bošnjaković, kao i bivša pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić te zastupnica Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Štefica Stažnik.

Odbor za Ustav zakazao saslušanja svaki dan od 17. do 25. listopada, izuzev četvrtka 23. listopada

Odbor si je uzeo sedam dana za razgovor s kandidatima pa će se ona nastaviti svaki dan do idućeg petka, izuzev četvrtka 23. listopada, zbog nemogućnosti sudjelovanja predsjednika Odbora Ivana Malenice (HDZ).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sutra na saslušanje predviđeno od 9,30 do 15 sati stižu Neven Cirkveni, Mario Vukelić, Marta Dragičević Prtenjača, Lovorka Kušan, Miroslav Šumanović, Mario Jelušić, Vesna Alaburić, Nives Vrvilo, Alen Rajko, Željko Matijašec i Ivana Milas Klarić.

Ponedjeljak je javni razgovor zakazan u dvije grupe - u prvoj od 9,30 do 12,30 sati su Ante Galić, Frane Staničić, Aleksandra Maganić, Biljana Kostadinov, Davorin Lapaš i Alan Uzelac, a od 14,30 do 16,30 sati Šime Savić, Mila Mikecin Mišetić, Tin Matić, Andrej Abramović, Ljiljana Stipišić, Rajko Mlinarić te Viktor Gotovac.

I utorak je podijeljen u dvije skupine po sedam kandidata koje će se saslušati po istoj satnici za svaku skupinu kao dan ranije - najprije stižu Tunjica Petrašević, Maša Marochini Zrinski, Mato Palić, Anita Blagojević, Jasna Šoljan Andrašić, Mate Tomislav Peroš i Sandra Artuković Kunšt, a potom Hana Horak, Mladen Sučević, Aleksandar Maršavelski, Dino Jakelić , Katarina Jukić Jakopić, Dražen Bošnjaković te Nada Mikulandra.

U srijedu je intervju zakazan za još 10 kandidata, a prva na redu od 9,30 sati je Sanja Bezbradica Jelavić. Do 14 sati pred Odbor će i David Crnov, Bojan Bugarin, Nicole Kwiatowski, Zvonimir Slakoper, Dubravko Ljubić, Božena Ramljak, Štefica Stažnik, Hrvoje Jukić i Branka Genzić-Horvat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posljednjeg dana, u petak, preostaje još intervjuirati Vedrana Đulabića, Olivera Mittermayera, Luku Mađerića i Đuru Sessu, a predviđeno vrijeme za posljednju četvorku je od 9,30 do 11,30 sati.

Kriteriji za ustavne suce

Za ustavnog suca, na mandat u trajanju od osam godina s mogućnošću reizbora, može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin, diplomirani pravnik s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci koji se u toj struci istakao znanstvenim ili stručnim radom ili javnim djelovanjem, doktor pravnih znanosti koji, uz ostale ispunjene uvjete, ima najmanje 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HDZ-u će, kazao je ranije Malenica, prilikom odabira biti važna stručnost, iskustvo kandidata te njihov integritet u dosadašnjem radu. Izrazio je uvjerenje "da postoji razum s jedne i druge strane" kako bi dogovor s oporbom bio uspješan i do roka.

"Za sad nismo nikakve razgovore obavljali, pričekat ćemo razgovore s kandidatima pa onda imamo cijeli studeni da obavimo konzultacije i da do kraja studenog izglasamo 10 sudaca i sutkinja", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Turudić uzeo stvar u svoje ruke: Prebacio slučaj Anne Dujić u drugo odvjetništvo. Bili su pristrani?