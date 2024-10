Turudić prebacio slučaj Anne Dujić u drugo odvjetništvo. Jandroković: 'Ne želim u tome sudjelovati'

Obrat u "aferi nakaze". Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić povjerio je predmet protiv Anne Dujić drugom državnom odvjetništvu, jer su utvrdili propuste u postupanju tužitelja u Šibeniku.

Odluku o odbacivanju kaznene prijave, koju je podnijela šibenska policajka su donijeli, smatra Turudić - preuranjeno, jer nisu naložili dodatne izvide. Tužitelj je postupao samo na temelju policijskog izvješća, a to nije bilo dovoljno, smatraju u DORH-u. Također, zaključak je kako se općinsko državno odvjetništvo odmah trebalo izuzeti iz odlučivanja o Anni Dujić, jer je njezina sestra zaposlena u istom odvjetništvu. Iako je zaposlena kao službenica u drugom odjelu, DORH-u to nije dovoljno opravdanje. Saborska oporba uvjerena je da je tu bilo zataškavanja i od strane policije i tužiteljstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U posjedu smo izvješća na odluku Općinskoga državnoga odvjetnika. Tu imamo nekoliko stvari koje jesu simptomatične no prije cijele te priče ne znam dali je konkretno vladajuća većina dužnik samome Dujiću ako se sjetimo one afere s Milićem i zapošljavanjem u Hrvatskim šumama. Ono što je neuobičajeno je činjenica da su zapravo šefovi odgovarali policijsku službenicu da to ne prijavljuje", rekao je o aferi Mostov Ante Kujundžić.

"Neka institucije procijene postoji li kaznena odgovornost ili ne, a ne da sada pristrani političari ili ljudi koji nemaju dovoljno informacija ili žele da bude istina onakva kakvu su si oni zamislili, ja u tome ne želim sudjelovati. Želim da institucije rade kako treba", smatra Gordan Jandroković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oglasili su se i iz Ravnateljstva policije. Tvrde da nije bilo sukoba interesa - jer je istragu provodila ista policijska uprava u kojoj je zaposlena policajka koja je prijavila Annu Dujić.

"Napominjemo da je načelo institucionalne neovisnosti u potpunosti ispoštovano prilikom provođenja kriminalističkog istraživanja", kažu iz policije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa