Kiša skoro svugdje, ali prema kraju dana opet se vraćamo na ljetne temperature!

Buran kraj toplinskog vala uz poremećaje i formiranje visinske ciklone. Ta će se ciklona iz viših slojeva atmosfere sutra premjestiti nad jug Italije. No, još će dosta vlažnog i nestabilnog zraka kružiti iznad naših krajeva.

UTORAK

Nakon izraženijih pljuskova u noći na sjeverozapadu i krajnjem jugu zemlje, danas ujutro još uvijek bez pravog smirivanja. I dalje nestabilno, dosta oblaka, povremeno s kišom i pljuskovima, ali oborine sve rjeđe. Najviše kiše se prijepodne očekuje u tmurnijoj Gorskoj Hrvatskoj, a najmanje ponovno na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, duž obale ponegdje bura, pod Velebitom nakratko pojačana, dok će u Dalmaciji biti povremeno umjerenog juga. Bit će toplo, oko 20 °C, malo niže u gorju.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj smanjenje naoblake, ali još uvijek može lokalno biti pljuskova praćenih grmljavinom, čak prolazno i onih izraženijih. Prema večeri suho, a do tada i podjednako toplo kao i danas, tj. vrlo toplo, oko 28-29 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu barem djelomice sunčano. Nekakvog razvoja oblaka može biti oko gorja zapadnije, ali rijetko samo moguć kraći pljusak. Temperatura malo još niža, ali vrlo toplo, vruće, sparno, između 28 i 31 °C.

I u Dalmaciji djelomice sunčano, ali promjenjivo, osobito u zaleđu gdje se očekuje pokoji lokalni pljusak te grmljavina, a šansa za malo kiše postoji i na moru. Navečer razvedravanje. Jugo slabi, a temperatura oko 27-28 °C.

Na sjevernom Jadranu umjereno, u gorju i pretežno oblačno, a baš će u gorskim krajevima još uvijek biti kiše i lokalno izraženih pljuskova. Bura slabi, a navečer i oblaka sve manje. Temperatura od 24 do 29 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana na kopnu sve stabilnije, sunčanije i sve toplije. No, još se u srijedu valja računati na lokalne, tek kraće popodnevne pljuskove. Zatim suho, a od petka danju posvuda vruće, za vikend izgledno i vrlo vruće, no ostaje to do najviše 35 °C. Noću i ujutro ipak malo svježije nego dosad.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu će umjerena bura u srijedu i četvrtak rastjerati zaostale oblake, samo u srijedu u Dalmaciji moguće prolazno uz malo kiše. Do kraja tjedna obilje sunca i vrućine. Vraćaju se prave stabilne, mnogima idealne, ljetne prilike: sunčano i vruće, ujutro burin, danju maestral.

