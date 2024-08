Grmi, sijeva, nevrijeme se sprema! Moguća i tuča. Pogledajte što nas očekuje, pripremite se

Nesnosnim vrućinama došao je kraj i koliko god će mnogi odahnuti velika promjena vremena koja nas očekuje nije ono što smo priželjkivali

Cijela Hrvatska je pod alarmima zbog grmljavinskog nevremena, a RTL-ova meteorologinja Tanja Renko prognozirala da s približavanjem frontalnog poremećaja i zatvaranjem ciklone u višim slojevima atmosfere procesi će se u ponedjeljak pojačavati jer će do nas stizati još vlažniji te malo svježiji zrak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U središnjim i sjeverozapadnim predjelima poslijepodne umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, ponegdje i obilnom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočnjak, no uz pljuskove vjetar može biti kratkotrajno pojačan. Temperatura većinom od 24 do 29 °C.", prognozirala je meteorologinja RTL-a.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također se očekuju povremeni pljuskovi, a svakako treba računati i na lokalno izraženije nevrijeme i obilniju kišu. Moguća je i tuča, a uz nevrijeme jak i olujan vjetar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ni Dalmaciju neće zaobići pljuskovi, lokalno i jačih nevere što zahtjeva daljnji oprez.

"Na sjevernom Jadranu povremeno i dulja sunčana razdoblja, no i dalje mjestimični pljuskovi, moguće i izraženiji. Zapuhat će bura, podno Velebita i jaka", istaknula je meteorologinja Renko te dodala što možemo očekivati i sljedećih dana.

"Do sredine tjedna u unutrašnjosti još vrlo promjenljivo uz povremene pljuskove, i dalje lokalno moguće izraženije, no potkraj srijede vrijeme će se postupno smirivati pa će od četvrtka prevladavati suho i sunčano vrijeme. I dnevna temperatura zraka će postupno rasti, posebno od petka", kazala je Renko.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnica objasnila kako promjena vremena utječe na ljude narušena zdravlja. 'Simptomi se javljaju dan ranije'

Tekst se nastavlja ispod oglasa