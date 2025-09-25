USKOK otkrio nove detalje uhićenih hrvatskih policajaca! Neslužbeno: 'Svi su priznali krivnju'

USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave virovitičko-podravske, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvero hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.

Sumnja se, naime, da je u razdoblju od 26. ožujka do 24. rujna 2025. u Virovitici i Slatini, odvjetnik i član uprave odvjetničkog društva iz Zagreba koje se bavi zastupanjem stranaka u postupcima naknade šteta, od policijskih službenika koji imaju uvid u podatke iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i mogu doći do podataka o sudionicima nesreća, zatražio da mu uvidom u navedeni sustav pribave podatke o sudionicima nesreća i vrsti zadobivenih povreda.

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, svi policajci su priznali krivnju, a zatvor je zatražen samo za odvjetnik.

"Tako su I. okr. – policijski službenik u Policijskoj postaji Virovitica i pomoćnik šefa smjene u navedenoj policijskoj postaji i II. okr. - policijski službenik u Policijskoj postaji Slatina, gotovo svakodnevno vršili uvide u Informacijski sustav MUP-a RH radi dobivanja osnovnih informacija o nesrećama, nakon čega su pristupali podacima iz osobnih evidencija. Potom su I. i II. okr., znajući da navedeni podaci nisu objavljivi te da III. okr., kao osobi izvan sustava MUP-a, pristup takvim podatcima nije dozvoljen, podatke dostavljali IV. okr. koja ih je, sukladno prethodnom dogovoru sa svojim suprugom - I. okr., dostavljala III. okr. znajući za svrhu korištenja takvih podataka. Nakon dobivanja podataka je III. okr. odvjetnik kontaktirao 180 osoba koje su sudjelovale u nesrećama ili članove njihove obitelji, nudeći im svoje odvjetničke usluge i zastupanje u postupku ostvarivanja prava na naknada štete uz isplatu provizije u određenom postotku od iznosa dobivenog na ime naknade štete", navodi USKOK u svom priopćenju.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika.

