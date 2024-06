USKOK je nakon istrage podigao optužnicu protiv četvero hrvatskih državljana zbog kaznenih djela zloporabe položaja i ovlasti, pomaganja u zloporabi položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Riječ je o slučaju zataškavanja prometne nesreće u kojoj je sudjelovao gradonačelnik Vrbovskog Dražen Muftić, koji je, sumnja se, vozio pod utjecajem alkohola, izgubio nadzor nad službenim autom i sletio izvan kolnika pa pobjegao s mjesta nesreće. Zbog sumnje da je pokušala zataškati nesreću, odnosno preuzeti krivnju na sebe tvrdeći da je ona vozila, ranije je već uhićena pročelnica Grada Vrbovskog Marina Tonković i troje policajaca.

"Optužnicom se prvookrivljenome, drugookrivljenome i trećeokrivljenom stavlja na teret da su, 19. rujna 2019. u Vrbovskom, prvookrivljeni u svojstvu zamjenika načelnika Policijske postaje Vrbovsko, a drugo i trećeokrivljeni u svojstvu policijskih službenika autoophodnje, prilikom policijskog postupanja na koje su upućeni na temelju dojave građanina, postupali s ciljem sprječavanja točnog utvrđivanja svih okolnosti nastanka prometne nesreće u kojoj je sudjelovao gradonačelnik Grada Vrbovsko kako bi osigurali da izbjegne prekršajnu odgovornost. Naime, nakon što su II. i III. okr. na mjestu događaja utvrdili da je gradonačelnik u alkoholiziranom stanju upravljao službenim vozilom i sletio izvan kolnika te napustio mjesto događaja, isto nisu osigurali. Jednako tako nisu obavili očevid prometne nesreće, iako su znali da je u njoj sudjelovalo vozilo u vlasništvu Grada Vrbovsko te da se za počinjeni prekršaj mogu izreći zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi", objavio je USKOK.

Navode da su drugookrivljeni i trećeokrivljeni, u dogovoru s četvrtookrivljenom, odnosno pročelnicom Grada Vrbovsko, znajući da ona nije skrivila prometnu nesreću, prekršajno ju kaznili upozorenjem.

Muftić negira da je vozio

Kako bi stvorili privid da je ona vozila, zamjenik načelnika PU Vrbovsko je tražio provjere za četvrtookrivljenu u Informacijskom sustavu MUP-a, a s drugookrivljenim, odnosno policajce autoophodnje, je proveo i njeno alkotestiranje. O tome je drugookrivljeni policajac sačinio zapisnik kojeg su prvookrivljeni, drugookrivljeni i četvrtookrivljena potpisali iako je u zapisniku neistinito navedeno da je postupanje prema pročelnici Grada Vrbovsko započelo u vrijeme kada se ona nije nalazila na mjestu događaja.

Zatim su policajci autoophodnje sačinili Izvješće ophodnje za navedeni dan u kojem su neistinito naveli da je službenim vozilom upravljala pročelnica, a potom je zamjenik načelnika tamošnje policije o događaju neistinito izvijestio neposredno nadređenog načelnika Policijske postaje Vrbovsko.

"Na opisani način su I., II., III. i IV. okrivljeni gradonačelniku omogućili izbjegavanje prekršajne odgovornosti za uzrokovanje prometne nesreće u alkoholiziranom stanju", smatra USKOK.

Policajci i pročelnica uhićeni su početkom godine u akciji USKOK-a, a gradonačelnik Mufić, za kojeg se vjeruje da se zapravo skrivio nesreću, o svemu je tada progovorio za RTL.

"Jedna vrlo neugodna situacija koju nikome ne bih poželio. Tu se događalo niz stvari, supruga uhićenog policajca se srušila u nesvijest. Bila je iznimno neugodna situacija", poručio je u siječnju dodavši da je pozvao pročelnicu u trenutku kad je gospođi pozlilo, te je pročelnica tada ujedno dobila poziv za pretres njezina stana.

"Možete misliti kakva je to situacija bila, i s obiteljima i djecom, a sve zbog jednog banalnog događaja. Više bih volio da se ja nalazim na njezinom mjestu, a da je ona ovdje. Čak mislim da se radi o drugim stvarima, da to nije motiv. No vrijeme će pokazati o čemu se tu radi", govorio je načelnik koji vjeruje da cijeli slučaj ima i političku pozadinu, ali nije htio otkrivati detalje.

