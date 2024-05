Večeras i u noći na petak stižu nam kiša, grmljavinski pljuskovi, a moguće i izraženije grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom i jakim vjetrom, najviše na zagrebačkom području, u Zagorju i Međimurju, izvijestila je RTL-ova meteorologinja Ana Bago Tomac.

Za dvije je regije, Zagrebačku i Karlovačku, upaljen narančasti meteoalarm koji označava opasno vrijeme, dok je ostatak zemlje u žutom.

"Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima", upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

U Zagrebačkoj i Karlovačkoj regiji očekuju se lokalno obilni pljuskovi u kraćem vremenu, a moguće su i urbane i bujične poplave. Na upaljene meteoalarme upozorilo je i Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH koje je pozvalo građane da prate vremenske prognoze i upozorenja DHMZ-a kako bi na vrijeme poduzeli potrebne mjere zaštite.

Za vikend sunčanije i toplije

U noći i ujutro bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Zatim u većini krajeva djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, od sredine dana uz mogućnost za poneki pljusak u Gorskom kotaru i na krajnjem istoku, javlja DHMZ.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na krajnjem jugu jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 21 do 26 stupnjeva.

Nakon ove epizode kiše, za vikend će biti sunčanije, osobito u subotu kad će u cijeloj Hrvatskoj biti i toplije.

