Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za subotu, 10. kolovoza crveni alarm za toplinski val - izuzetno opasno vrijeme za Dubrovačku i Riječku regiju, dok je narančasti alarm - opasno vrijeme izdao za Kninsku i Splitsku regiju. U Riječkoj regiji DHMZ sutra očekuje maksimalnu temperaturu veću od 35 Cezijevih stupnjeva, a minimalnu veću od 23 Celzijevih stupnjeva. U Dubrovačkoj regiji DHMZ sutra očekuje maksimalnu temperaturu veću od 33 Cezijevih stupnjeva, a minimalnu veću od 26 Celzijevih stupnjeva.

"Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama", upozorio je DHMZ.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Crveno upozorenje za toplinske valove DHMZ je izdao i za nedjelju, ponedjeljak i utorak, od 11. do 13. kolovoza, za Riječku, Dubrovačku i Splitsku regiju. Za utorak, 13. kolovoza, crveno upozorenje DHMZ je izdao i za Karlovačku i Kninsku regiju.

Foto: DHMZ

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH savjetuje vozače da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i da na put ne kreću bez vode. "Važno je konstantno unositi tekućinu, a ne tek kad se pojavi osjećaj žeđi. Dehidracija predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, a pojačano znojenje dovodi do gubitka vode koju je potrebno nadomjestiti", ističe Ravnateljstvo civilne zaštite.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Građane savjetuje i da obuku prozračnu i svijetlu odjeću od prirodnih materijala i laganu obuću, da zaštite glavu od direktnog sunca, te da djecu i životinje ne ostavljajte same na suncu i u vozilima, a rashladni uređaj namjeste na temperaturu sedam Celzijevih stupnjeva nižu od vanjske.



Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova, na stranicama DHMZ-a pratiti upozorenja o toplinskim valovima i mogućim iznenadnim promjenama vremena. Na stranicama HAK-a treba provjeravati stanje na cestama prije nego što se kreće na put, ističe Ravnateljstvo civilne zaštite.

Visoke temperature mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar te mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti. Savjetuje se .rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera.

Treba izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10 do17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima. Treba izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmoriti, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta.

Potrebno je redovito koristiti sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja, a posebnu pažnju posvetiti novorođenčadi i maloj djeci - za njih treba koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom te odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zračenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Potrebno je rashladiti prostor u kojem se živi koristeći hladniji noćni zrak, danju zatvoriti prozore i spustiti rolete, naročito one koje su okrenute prema suncu te isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu.

Građani koji imaju zdravstvenih problema trebaju potražiti savjet liječnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako je i prognozirao naš meteorolog Dorian Ribarić noćas je moguć pokoji pljusak praćen grmljavinom najprije na sjeverozapadu zemlje, zatim vrlo rijetko i drugdje u unutrašnjosti, a koji neverin moguć i na dijelu sjevernog Jadrana.

Do sutra ujutro već posvuda suho, a ubrzo će se i razvedravati. Vedro i sunčano svakako duž cijele obale gdje će zapuhati slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura. No, bit će to ona topla, fenska bura koja će održavati visoke temperature tijekom noći, barem 25-26 °C. Malo ugodnije na kopnu, između 16 i 20 stupnjeva. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Bit će ponegdje umjerenog razvoja oblaka, ali samo uz vrlo malu vjerojatnost za kakav kraći pljusak na krajnjem sjeveru. Vjetar slab, a temperatura većinom oko 30 stupnjeva.

Za vikend, ali i idućeg tjedna stabilnije, sunčanije uz sve izraženiju vrućinu. I noći će biti toplije, ponegdje i tropske, osobito središtima većih gradova. Time je teže za spavanje i teško se kvalitetno odmoriti, a danju će biti vruće, mjestimice i vrlo vruće. Od nedjelje zato počinje i toplinski val na kopnu.

POGLEDAJTE VIDEO: Večeras moguće grmljavinsko nevrijeme, a stiže i toplinski val