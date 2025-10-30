Ukrao auto pa se bez vozačke dozvole i pijan zabio u kuću kraj Čakovca: Prizori su jezivi

Teška prometna nesreća dogodila se u četvrtak odmah poslije ponoći u Maloj Subotici kraj Čakovca. Vozač, bez položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola, ukradenim autom sletio je u obiteljsku kuću, piše eMedjimurje.

Prema neslužbenim informacijama s mjesta događaja, incident se dogodio na dijelu ceste koji je poznat kao posebno opasan za vozače, jer su se tu već i ranije događale slične nesreće.

Iz Policijske uprave Međimurske potvrdili su da se sinoć, malo poslije ponoći, dogodila ozbiljna prometna nesreća u Glavnoj ulici u Maloj Subotici.

Imao 0,82 promila alkohola

Vozač osobnog automobila, rođen 1983. godine, kretao se kolnikom prije stjecanja prava na upravljanje B kategorije i s 0,82 promila alkohola u krvi.

Vozač nikada nije položio vozački ispit, doznaje eMedjimurje. Prvo je nekoliko minuta prije ponoći izazvao nesreću kod križnog prijelaza, gdje se nije zaustavio na raskrižju za vlak. Oštetio je spušteni branik i pobjegao s mjesta nesreće. Nakon toga, sletio je s ceste i udario u dvije obiteljske kuće u Glavnoj ulici.

Vozač je prevezen u bolnicu Čakovec i zadobio je teže tjelesne ozljede. Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti nesreće, a vozač će biti sankcioniran sukladno zakonima Republike Hrvatske.

