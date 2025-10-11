Ukrajina objavila tjeralicu za Hrvatom, sinom trgovca oružjem

Ukrajina je raspisala potjernicu protiv Matiasa Zubaka, sina hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka. Ministarstvo unutarnjih poslova Ukrajine objavilo je to na svojoj službenoj web stranici.

Riječ je o istrazi koju vodi Sigurnosna služba Ukrajine vezano za oružje koje je ukrajinsko Ministarstvo obrane ugovorilo s domaćom tvrtkom Lviv Arsenal. Dogovorena je isporuka 100 tisuća minobacačkih granata u vrijednosti od 37,6 milijuna dolara, koja nikada nije realizirana, piše Žurnal.

Novac 'nestao' s računa

Nabava se trebala odvijati preko slovačke tvrtke Sevotech te hrvatskog WDG prometa kao isporučitelja. WDG promet je tvrtka koja je u vlasništvu Matiasa Zubaka, bivšeg nogometaša i sina trgovca oružjem Zvonka Zubaka.

WGD promet i njegov poslovni partner iz Slovačke, tvrtka Sevotech, nisu ukrajinskom ministarstvu obrane isporučili ugovorene količine granata, iako su im za to u prosincu 2022. godine avansno uplaćena 3,2 milijuna eura.

Matias Zubak i njegov otac tada su objavili da su češki kreditni fond preko kojeg je Zubak poslovao - „Podnikatelská družstevní záložna“, odnosno blagajnik fonda, neovlašteno podigli njihov novac koji je 'nestao'.

Inače, riječ je o sumi od 5,5 milijuna eura koja je jednaka onoj koja je uplaćena za kupovinu imovine Vitezita.

Zubaka kontaktirao Putinov kabinet

Obitelj Zubak podignula je tužbu protiv hrvatskog novinara Marina Vlahovića koji je prvi objavio informacije o neisporučenom oružju Ukrajini, a presuda se još čeka.

"U svom iskazu u sudnici prije nekoliko dana Zvonko Zubak je naveo da je objava kod njega stvorila bojazan, da je izbjegavao putovanja te da je nakon objave, a zbog njegovih poslova s Rusijom tijekom devedesetih godina bio, kaže, kontaktiran i od strane Putinovog kabineta", rekao je Vlahović za Žurnal.

