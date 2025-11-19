U ponoć ne propustite novu epizodu 'Dosjea Jarak' na Voyo!

Ptolomejev Atlas iz 1540. godine čuvao se u hrvatskoj knjižnici Metropolitani. Gutenberg je osmislio tiskarski stroj 15 godina nakon što je nastao Atlas. Dakle, jasno je koja je vrijednost Ptolomejevog ručno pisanog i oslikanog Atlasa - neprocjenjiva je. No, u novcu, kao i za sve postoji cifra. Lopov je to znao. Ukrao je i prodao ga. I ne samu tu, za cijeli svijet, vrijednu knjigu, već njih još oko 1500! Hrvatsku pljačku stoljeća rasvjetljuje 'Dosje Jarak' večeras u ponoć - ekskluzivno na platformi Voyo!

Maloljetni pljačkaš oštetio nanio milijunsku štetu Hrvatskoj

Prazno mjesto na polici alarmiralo je velečasnog Vladimira Magića, koji je čuvao knižnicu Metropolitanu, da nedostaje najprije jedna a onda još i mnoge vrijedne stare knjige. Istraga je istražitelje dovela u Nacionalnu i sveučilišnu biblioteku. Shvatili su da je otkriće velečasnog Magića zapravo samo otvorilo Pandorinu kutiju - iza kulisa se odvila krađa hrvatskog nacionalnog blaga neviđenih razmjera.

Počinitelj? Jedva punoljetni mladić - Aleksandar Milles. Sve oko njega obavijeno je misterijem. I njegovo odrastanje i podrijetlo iz ugledne obitelji, njegova dijela, misli i riječi, kao i njegov kraj. Kako je moguće da je mozak takve pljačke tek punoljetni mladić? Kome je knjige prodavao? Jer, lanac preprodaje navodno seže sve do Londona. Je li Milles bio dio kulta? Prijetio je uništenjem hrvatske Crkve. Gdje su danas vrijedne knjige koje je ukrao? Je li počinjena novčana šteta ikad vraćena Hrvatskoj? Koja je bila uloga jugoslavenske tajne službe u svemu? Niz je pitanja na koja Hrvatska i njeni građani moraju tražiti odgovore - jer, počinjena je šteta neviđenih razmjera i neprocjenjive vrijednosti.

'Dosje Jarak'