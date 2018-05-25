U poluprazni tramvaj ušao s biciklom i u društvu invalida: ZET-ovac ih potjerao van

U popularnoj Facebook grupi "Zakaj volim Zagreb" osvanula je fotografija polupraznog tramvaja uz pojašnjenje situacije koja je raspričala građane.

"Tramvaj dva, stanica Olibska, u poluprazni tramvaj ulazi decko s onim ultra tankim biciklom i sljepom gospođom. Parkira bicikl na ovo mjesto, zapravo zakaci ga iza ovog srebrnog dijela da ne bi nikome smetao. Trmavajac mu preko razglasa veli da iznese bicikl van. Decko mu objasnjava da ne moze jer je u drustvu invalida. Zetovac ne reagira vec hladno ponavlja bicikl van. Decko ga lijepo pita jel ga zetovac moze bar pricekati da izade van i sveze bicikl da otprato slijepu gospođu i ovaj opet nista. Na kraju su morali izaci van i on i gospoda. Zna li netko da li je doista pravilo ili ne? Silno mi je bilo zao i decka i zene. Decko je htio uciniti dobro djelo", napisala je vidno razočarana građanka.

Odmah su krenule rasprave je li imao pravo ili ne, neki tvrde da nije bitno kakva su pravila jer "ili si čovjek ili nisi" stoga smo odlučili provjeriti kakvo je zaista pravilo.

Na stranicama ZET-a u kategoriji često postavljanih pitanja stoji upravo to - Je li dopušten prijevoz bicikala u vozilima ZET-a?

Kako stoji u odgovoru, " u vozila ZET-a nije dopušteno ući s biciklom i to ponajprije iz sigurnosnih razloga. Bicikli u putničkom prostoru, prilikom vožnje i kočenja, predstavljaju opasnost za ostale putnike ".

Što vi mislite, je li vozač, s obzirom na poluprazni tramvaj i činjenicu u čijem je društvu, postupio pogrešno ili bi pravilo trebalo biti primjenjivo na sve situacije?