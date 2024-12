Važna obavijest iz ZET-a: Tramvaji u Zagrebu mijenjaju trasu, obavezno provjerite

Kako je izvijestio ZET u sklopu EU projekta '1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu', osuvremenjuju se ispravljačke stanice ZET-a nužne za osiguravanje napona kako bi se tramvajski promet nesmetano obavljao. Svrha radova na modernizaciji ispravljačkih stanica je osigurati čim pouzdaniju opskrbu naponske mreže, čime će se dodatno povećati razina učinkovitosti i efikasnosti javnog gradskog prijevoza.

Izmijenjene trase u oba smjera za tramvajske linije 2, 5, 6, 7 i 8

Upravo zbog radova na kabelskoj mreži ispravljačke stanice Patačićkina,danas od 9 do 12 sati, bit će obustavljen tramvajski promet Šubićevom ulicom, od Zvonimirove do Trga Petra Krešimira IV., zatim Branimirovom ulicom od Draškovićeve do Držićeve te Držićevom do Zapruđa.

Tramvajske linije 2, 5, 6, 7 i 8 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:



Linija 2: Črnomerec - Jukićeva - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 5: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Šubićeva - Park Maksimir

Linija 6: Črnomerec - Ilica - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Zvonimirova - Borongaj

Linija 7: Dubrava - Šubićeva - Zvonimirova - Ulica kneza Mislava - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Savski most

Linija 8: Kvaternikov trg - Vlaška - Draškovićeva - Branimirova - Glavni kolodvor - Vodnikova - Jukićeva - Zapadni kolodvor.



Od Arene Zagreb do Zapruđa prometovat će izvanredna tramvajska linija. Umjesto tramvaja, zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će izvanredna autobusna linija trasom:

Zapruđe - Držićeva - Šubićeva - Martićeva - Kvaternikov trg (peron 7, za linije 216/276) - Zvonimirova - Šubićeva - Držićeva - Zapruđe.

Autobusi će se duž trase zaustavljati u zonama tramvajskih stajališta, izuzev stajališta Borovje u smjeru grada, zbog prometno-tehničkih i sigurnosnih razloga.

Iz ZET-a građane mole za razumijevanje.

