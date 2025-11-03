U ovom kraju Hrvatske studentima daju 4000 eura! Evo tko može do novca

Požeško-slavonska županija će za aktualnu akademsku godinu dodijeliti 20 studentskih stipendija, a iznosit će 150, 230 i 400 eura mjesečno, ovisno o vrsti studija, odnosno o kategoriji.

Najviši iznos stipendije, 400 eura, namijenjen je prvoj kategoriji, odnosno studentima medicine, a županija daje pet takvih stipendija.

Pet stipendija daje i za studije iz STEM područja, matematiku, fiziku, građevinarstvo i arhitekturu, a te stipendije iznose 230 eura mjesečno.

Deset stipendija, u iznosu od po 150 eura mjesečno, županija dodjeljuje za ostale studije programe, svrstane u treću kategoriju.

Stipendije za akademsku 2025./26. isplaćivat će se kroz deset mjeseci, od 1. listopada ove do 31. srpnja iduće godine.

Pomnoženo sa iznosom stipendije, to znači da će studenti medicine od županije ukupno dobiti 4.000 eura, oni iz STEM područja 2300, a studenti ostalih studijskih programa 1.500 eura.

Županija će stipendije dodijeliti temeljem javnog natječaja na koji su prijave moguće do ponoći, 12. studenoga, natječaj, sa svim pojedinostima, dostupan je na mrežnoj stranici Požeško-slavonske županije.

