U Krapini održana konferencija o stanogradnji: Ključne teme priuštivo stanovanje i urbani razvoj

Metropolitan Hrvatska, boutique komunikacijska agencija, organizirala je konferenciju "Stanogradnja i stambena politika", koja je održana u Poduzetničkom centru KZŽ u Krapini pod pokroviteljstvom Krapinsko – zagorske županije, piše Zagorje International.

Konferencija je okupila stručnjake iz različitih sektora kako bi raspravili o izazovima i mogućnostima unutar stambenog razvoja.

Tema stanogradnje i stambene politike u posljednje je vrijeme izuzetno važna zbog toga što je primijećeno da su porast urbanizacije, demografske promjene te naglašena potreba za održivim stanovanjem rezultirali povećanim interesom za stambene nekretnine.

Uz stručnjake iz različitih sektora konferenciji su se odazvali župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar, gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović, pročelnica Upravnog odjela za javnu nabavu i EU fondove Krapinsko – zagorske županije Vlatka Mlakar, gradonačelnici Zaboka i Klanjca, načelnici Stubičkih Toplica, Velikog Trgovišća, Kumrovca, Jesenja te mnogi drugi.

'Stanovi se prodaju nikad bolje'

Zamjenik ravnateljice Poduzetničkog centra Krapinsko – zagorske županije Denis Ranogajec uvodno je istaknuo da u Zagorju nije nikada bilo bolje vrijeme da se gradi i rade novi stanovi.

"Ono što je bitno naglasiti je da su stanovanje i stambena politika bitni i u demografskom i gospodarskom smislu jer sve više investitora, kada dolaze u Zagorje, ima upite o tome kakva je situacija, odnosno zanimaju se za kvalitetu života ovdje u Zagorju. Možemo zaključiti da sve više stanova doprinosi razvoju samog Zagorja, ali i sve većoj populaciji. S druge strane pak imamo potencijalnu problematiku koja sa sobom nosi to da cijene stanova rastu, odnosno inflacija nosi neke svoje probleme. Međutim, unatoč tome, stanovi se prodaju nikad bolje" istaknuo je Ranogajec, pa dodao:

"Vjerujem da ćemo kroz konferenciju proći oba aspekta i vidjeti sve prednosti i nedostatke vezane uz stambenu politiku i priuštivo stanovanje. Također, sve vas koji potencijalno gledate za daljnje investicije u Zagorju, bilo u poslovnom ili privatnom smislu, pozivam da posjetite našu novu platformu ‘Invest in Zagorje’, gdje možete pronaći sve informacije vezane za naše poslovne zone, ali i ostale dijelove gradova za potencijalna ulaganja".

'Prošlo je vrijeme kad su pod istim krovom bile tri generacije'

Gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović zaključio je da se cijela Europa trenutačno bavi pitanjima društvenog stanovanja, ali i da se trendovi mijenjaju.

"Prošlo je vrijeme kad su pod istim krovom bile tri generacije, danas svi teže nekoj svojoj slobodi… Što se tiče grada Krapine, definitivno se vidi porast stanogradnje, tu postoji niz stvari koje su bitne onima koji idu investirati. Ono što mogu reći, što se tiče gradskog dijela, imamo jedan od najnižih komunalnih doprinosa u našoj državi. Na području grada Krapine je izgrađeno ili je u izgradnji negdje oko 160 stanova, što je izuzetno velika brojka. Ono što je najvažnije jest da je najveći broj tih stanova odmah prodan. Mi smo nedavno u Saboru donijeli novi Zakon o održivom stanovanju i to je sigurno još jedan dodatni element da se neke neaktivne nekretnine stave u funkciju i da se pokrenu nove investicije. Mi smo kao Grad prepoznali da je obiteljima najvažnija sigurnost za njihovu djecu i možemo reći da smo počeli djelovati u tom smjeru, a ujedno im financijski pomažemo – od vrtića do visoke škole", rekao je Gregurović, pa dodao:

"Važna je i povezanost, tu je Zabok možda u prednosti zbog veze sa Zagrebom, no rekonstrukcijom pruge povećan je broj vlakova do Krapine, brže su linije i to svakako doprinosi i osjeti se. Ja sam radio 13 godina u Zagrebu i činjenica je da su cijene stanova izvan Zagreba daleko niže nego u Zagrebu i sigurno su ljudi počeli gledati da idu tamo gdje im je jeftinije i to je prednost koju mi moramo iskoristiti. Niz drugih stvari koje dajemo su sufinanciranje kupnje stana, kuće, izgradnje kuće mladim obiteljima, to svima dobro dođe… Za one koji nisu kreditno sposobni uveli smo mjere za sufinanciranje podstanarstva mladim obiteljima i to je jedan korak koji će se u našem gradu sigurno osjetiti".

'Potreba za novim nekretninama je nikada veća'

Župan Željko Kolar posebno je istaknuo da je tema konferencije vrlo aktualna.

"Izuzetno je bitno što je Metropolitan Hrvatska ovdje okupio sve dionike kojih se ova tema tiče, a to su naši načelnici, gradonačelnici, građevinski poduzetnici, ali i predstavnici agencija za prodaju nekretnina. Svi oni imaju priliku podijeliti svoja iskustva, izazove koji su pred nama, a sve s ciljem da zajednički dođemo do rješenja koja bi u budućnosti omogućila kvalitetniju urbanizaciju, kvalitetniju i pametniju gradnju i priuštivo stanovanje mladim obiteljima", rekao je uvodno župan Kolar.

Naglasio je potom da u Zagorju, ali i u cijeloj Hrvatskoj, postoji tradicija posjedovanja nekretnine.

"Jako mali broj ljudi razmišlja o dugoročnom najmu i trebat će se izmijeniti još puno generacija da se stvori dobar sustav i okvir da bi tako nešto kod nas zaživjelo. Isto tako, meni je nevjerojatno koliko praznih stambenih jedinica imamo, a s druge strane, potreba za novim nekretninama je nikada veća" istaknuo je Kolar.

Osvrnuo se i na ključne prednosti Krapinsko – zagorske županije po pitanju izgradnje novih urbanih središta.

"Za razliku od nekih drugih gradova-središta županija, naša Krapina nije osjetno veća od ostalih urbanih područja poput Zaboka, Donje Stubice… To nama ide u prilog jer su ta središta nama sada pogodna za stvaranje novih centara sa stambenom izgradnjom. Trebamo pritom biti pažljivi da ne narušimo vizure naših malih gradića, a s druge strane trebali bi otvoriti mogućnost izgradnje novih stanova. Također, još jedna prednost koju imamo je dobra prometna povezanost, ali i povoljnije cijene stanova, posebice u odnosu na Zagreb koji je vrlo blizu. Veseli me to da u Zagorje dolaze mlade obitelji ne samo zato što je kvadrat stana jeftiniji, nego zbog toga što su uvjeti života kvalitetni i zato što ovdje kod nas imaju sve sadržaje koje imaju i u Zagrebu. Dodatna je prednost što kod nas nema lista čekanja za upise u vrtić, a ako i postoje, te su liste vrlo male, a tijekom godinu-dvije će potpuno nestati", rekao je Kolar.

"Priuštivo stanovanje je jedna od tema kojom ćemo se morati baviti na nacionalnoj razini, moramo imati jasnu strategiju zadržavanja mladih ljudi u Republici Hrvatskoj, a jedna od njih je upravo to! Dobro plaćen posao, mogućnost napredovanja, jednake šanse za sve i priuštivo stanovanje! Nekoliko je modela po kojima se to može raditi, imamo različite pristupe tim modelima, no iskustvo i struka bi ovdje trebali dati glavne smjernice koje bi Vlada onda pretvorila u neke izmjene ili uredbe Zakona koje bi napravile reda na tržištu", zaključio je Kolar.

Zagorski europarlamentarac Marko Vešligaj, član Posebnog odbora Europskog parlamenta za stambenu krizu, koji zbog obaveza u EU parlamentu nije mogao prisustvovati konferenciji uživo, obratio se okupljenima videom snimljenim u Bruxellesu u kojem je govorio o izuzetno važnoj temi priuštivog stanovanja.

Održan niz panela

U sklopu konferencije održani su i zanimljivi paneli. Na panelu "Stambena politika", govorili su načelnik Kumrovca Robert Šplajt, načelnik Velikog Trgovišća Robert Greblički te vlasnik i direktor tvrtke MDK Građevinar Krunoslav Pavlinić.

Na panelu "Dizajn interijera i funkcionalnost" govorili su vlasnik i direktor Trokut arhitekture d.o.o. Vanja Oštrek, vlasnik i direktor tvrtke NETeko d.o.o. Ratko Tuđa, vlasnik i direktor tvrtke Talo Solutions d.o.o. Tomislav Jugec te Bruno Orešković iz tvrtke SYSTEM3E.

Na panelu "Financiranje stanogradnje" govorili su pročelnica UO za javnu nabavu i EU fondova KZŽ Vlatka Mlakar, voditelj odjela investicijskih transakcija za Hrvatsku, Sloveniju i BiH pri tvrtki Colliers Ivan Laljak te šef glavnog zastupništva Adriatic osiguranja Krešimir Presečki.

Na panelu "Kreiranje stambenih rješenja: Urbani razvoj i trendovi" raspravljali su gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek, voditeljica projekta za investicije i razvoj projekata Marina Vartušek te vlasnik Opereta nekretnina Boro Vujović.

Također, Vujović, koji je inače i dopredsjednik udruženja poslovanja nekretninama pri HGK, održao je predavanje gdje su sudionici vidjeli zanimljive statistike te slušali o posljednjim trendovima na tržištu nekretnina, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Istaknuta je i zanimljivost da se svega 15 posto nekretnina u Hrvatskoj kupuje putem kredita, dok ostatak otpada na kupnju vlastitim sredstvima, odnosno gotovinom.

"Što se tiče visokih cijena nekretnina, činjenica je da one doista jesu visoke i da se neće smanjivati, međutim, isto tako je činjenica da svi mi najveći dio svoje imovine imamo upravo u nekretninama. Stoga po meni ne bi bilo dobro rješenje da se smanje cijena nekretnina, već bi se morali pronaći alati, pogotovo za mlade, da se ljudima pomogne da dođu do svojih nekretnina, bilo kroz razne subvencije ili nešto drugo, ili pak da mogu povoljnije iznajmiti nekretnine", zaključio je Vujović.

A zaključak svih panelista, pa i ostalih sudionika konferencije, jest da je ono što bi pomoglo investitorima, graditeljima, a posljedično i kupcima nekretnina – ubrzavanje administracije, pojednostavljenje zakonske regulative i smanjivanje birokracije. Naime, vrijeme je, s obzirom na brzinu rasta cijena, presudan faktor u kreiranju cijene nekretnine.