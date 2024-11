U Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce stiglo novo vozilo

Skrb za djecu podrazumijeva, između ostalog, odlaske u nabavu hrane i higijenskih potrepština, odlaske u školu i roditeljske sastanke, liječničke i stomatološke preglede, kao i organizaciju slobodnog vremena. Život u zajednici sa sobom nosi brojne izazove, a nedostatak adekvatnog vozila dugo je bio prepreka u pružanju kvalitetnih usluga.

Sada se situacija mijenja jer će novo vozilo, koje je već stiglo u Centar, omogućiti djeci sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima!

„Ovo nam je sjajna, sjajna pomoć, prvi put će onda auto ići iz organiziranog u organizirano, pa će se za vikend, kada god budu mogli, otići na nekakav izlet. Organizirana stanovanja su i život, oni nekada odu zajedno u kino, u kazalište. U ovakvom autu ih vozimo i u kupovinu i kod doktora. Ovaj auto je sjajan i strašno nam puno pomaže“, ističe zadovoljno Nikica Sečen, ravnatelj Centra Izvor Selce.

Foto: RTL

A pomoć je stigla i humanitarnoj udruzi „RTL pomaže djeci“. Dio prihoda od prodaje kozmetike iz specijalne kolekcije „Budi Melem“ istoimena zaklada donirala je našoj udruzi. Navedena donacija iskorištena je upravo za kupnju novog vozila za mališane iz Selca.

„Svaki projekt čiji je cilj pomoći onima kojima je najpotrebnije ima moju punu podršku. Udruga „RTL pomaže djeci“ od svojih početaka radi upravo to – brine se da najmlađi i najugroženiji u društvu dobiju potrebnu njegu, skrb ili opremu koja će im olakšati život ili liječenje. Veseli me što su to prepoznali i u Melemu i dm-u te što su odlučili da dio prihoda od prodaje posebno dizajnirane kolekcije „Budi Melem“ doniraju za nabavu automobila za Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ iz Selca koji se brine o djeci bez adekvatne roditeljske skrbi“, istaknula je Marijana Batinić, ambasadorica udruge „RTL pomaže djeci“.

„Velika zahvala humanitarnoj udruzi „RTL pomaže djeci“ i zakladi „Budi Melem“, odnosno svim ljudima koji su kupovali proizvode“, zaključio je ravnatelj Sečen.

Kao i u dosadašnjim projektima, i ovaj ste put najvažniju ulogu imali vi, naši gledatelji, koji godinama nesebično donirate sredstva za najmlađe i najranjivije. Hvala svakome od vas tko je kupnjom Melem proizvoda sudjelovao u ostvarenju misije Centra Izvor Selce – kupnjom specijalne kolekcije Melem proizvoda, osigurati da nijedno dijete ne osjeti razliku u kvaliteti života u odnosu na svoje vršnjake.