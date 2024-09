Turudić pred Odborom zbog curenja informacija: 'Napadate me iza leđa, a kad se sretnemo...'

Na 5. tematskoj sjednici Odbora za pravosuđe raspravlja se o curenju informacija iz izvida i istraga.

Inicijativa je to predsjednika Odbora Nikole Grmoje, kojoj se HDZ na jučerašnjoj sjednici Odbora nije protivio.

Glavni su povod uhićenja bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića i HDZ-ova zastupnika Josipa Šarića, koji su uoči USKOK-ove akcije – dali ostavke.

Na sjednici su glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

"U vrijeme uhićenja tadašnjeg gradonačelnika Varaždina Ivana Čehoka imali smo situaciju da su informacije izašle, o tome se u gradu pričalo i došlo je do onoga na što se upozoravalo. Sve ovo je igrokaz oporbe, nagledao sam se toga. Ali, to je njihov posao", rekao je Habijan na početku. Dodao je da je moguće curenje infomarmacija, ali to može učiniti bilo tko uključen u istragu.

"Naravno da to nije dobro i ako se tako nešto utvrdi, najoštrije ću to osuditi. U životu se to događa, nažalost. Imali smo prethodnog premijera koji je govorio da zna za izvide."

Glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića je vidio nakon što je preuzeo funkciju te da mu se požalio na manjak ljudi, kadrova i drugih detalja koji su bitni za obavljanje posla.

Predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja i potpredsjednik Nikola Mažar raspravljali su o samom održavanju sjednice i optuživali jedan drugoga za politikanstvo. Hrvoje Zekanović zatim je optužio Grmoju da je dolazio do infomacija.

Turudić: Napadate me iza leđa

"Nisam se došao ovdje šaliti s vama, nisu mi potrebne. Nije mi potrebna ni zaštita. Glavni sam državni odvjetnik, vi predsjednik Odbora i neka ostanemo na tim pozicijama. Poznato je da me udarate iza leđa. Kad se sretnemo na ulici, uvijek ste srdačni, a izvana suprotno, kao sad kad ste me nazvali 'dubokim grlom'. I nemojte me prekidati, nisam saborski zastupnik", rekao je Ivan Turudić.

"Posve je bespredmetno govoriti o curenju informacija iz istrage. Došao sam ovdje iz respekta prema Saboru, vi nemate respekta prema meni kao glavnom državnom odvjetniku. Mogli ste me nazvati i pitati hoću li doći. Toliko o vašem postupanju. Što se tiče istrage, inzistiram na poštovanju presumpcije nevinosti, bez izraza 'ali'. To rade poricatelji holokausta. Presumpcija nevinosti veća je od svih nas, ali vi je gospodine Grmoja kršite dnevno, govorite da štitim kriminalce. Takvim izjavama doprinosite okrivljenicima. I ovdje ste osnažili položaj okrivljenika u ovom postupku. Dobio sam stotine poruka da se optuženici pozovu iz istražnog zatvora ovdje, a tako nešto se nije dogodilo od 1946. i suđenja Alojziju Stepincu. Kako zamišljate tu situaciju? Da nazovemo Remetinec i tražimo da dođu ovdje svjedočiti na svoju štetu? To je protivno vladavini prava."

Naglasio je kako je stupio na dužnost prije četiri mjeseca te da su u to vrijeme finalizirali postupak koji traje više od tri godine što se tiče Josipa Šarića.

"Što se tiče Josipa Škorića, izvidi su tražili nešto više od dvije godine. Vi mene idete ovdje prozivati komentirati s kim je dobar svaki od njih, to je ispod nivoa, to se ne smije raditi i neka javnost ocijeni smije li se to raditi. Ne mogu na takav način razgovarati, ako mi upadate u riječ. Govorite - nisam, nisam, nisam."

Grmoja ga je prekinuo:

"Obmanjujete javnost koja ne može vidjeti da ništa ne govorim. Ništa nisam rekao, Zekanović vas ometa."

"Ne možete se tako ponašati prema glavnom državnom odvjetniku, niste mi nadređeni", rekao je Turudić.

"Kolega Zekanović, ako još jednom prekinete gospodina Turudića, izbacit ću vas", uzviknuo je Grmoja.

"Nećete me izbaciti iz takta", nije se dao Turudić.

"U ovom slučaju očito lažete i to se može potvrditi na snimci. Moram reći kad se obmanjuje javnost", kazao je Grmoja, zatim se opet uključio Turudić:

"Što da ovdje dalje radim kad me optužujete da lažem", pitao je Turudić.

"Poričem da je u javnost izašao ikakav podatak o ovim slučajevima iz DORH-a. To treba pitati gospodina Grmoju koji je mahao podacima pred zgradom DORH-a."

Na kraju je konačno Turudić rekao kako se neće pokrenuti istraga o ostavci saborskog zastupnika.

Grmoja i Turudić se posvađali

"Odabrali ste taktiku napada umjesto odgovaranja na pitanja. To mi samo potvrđuje da sumnje imaju temelje. Nisam čovjek kojeg se da zastrašiti. To dobro znate. Što se tiče mojih pressica ispred DORH-a... Znate li koliko sam kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća prosvjedovao jer se gospodina Sabljaka potjeralo s posla jer je radio svoj posao? Da nije bilo Antikorupcijskog vijeća, to se nikad ne bi dogodilo, ne bi se ništa napravilo ni oko slučaja Gabrijele Žalac. I dalje ću raditi takav pritisak na institucije kako bi radile svoj posao", poručio je Grmoja.

"Ako u mom mandatu budete tako mahali dokumentima, ili bilo tko drugi, bit ćete procesuirani. Što se mene tiče vaših istupa prije mog mandata? Nije mi bila nikakva namjera plašiti vas ili napadati, znam za vašu besprijekornu hrabrost, s njom sam upoznat", rekao je Turudić.

"Prijetite mi uhićenjem ako se bude pritiskao DORH? Ne bojim se, nastavit ću se boriti protiv korupcije u Hrvatskoj, a vezano uz taj slučaj da se pozivam na anegdote, vi ste se pozvali i naveli primjer da sam imao ispred zgrade DORH-a imao konferenciju. Skočili ste si u usta", izjavio je Grmoja.

"Nisam si skočio u usta, nisam govorio o konkretnom kaznenom predmetu nego vašem performansu. Koje sam prijete uputio? Rekao sam da će DORH raditi svoj posao i procesuirati one za koje se pokaže sumnja u kršenje članka 307. Tko god bi počinio kazneno djelo, postupat ćemo", odgovorio mu je Turudić.