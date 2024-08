Na sjednici Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici premijer Andrej Plenković potvrdio je povećanje plaća vatrogascima. Odbacio je povezanost trenutačnih požara i odluke o plaćama vatrogasaca.

Nakon sjednice novinarima se obratio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

"Ova uredba rješava radno-pravni status vatrogasaca. Rješavamo sve dodatke koje mnogi u današnje vrijeme nisu imali jer su potpisivali kolektivne ugovore na jedinicama lokalne samouprave", rekao je početku i napomenuo da su osnivači vatrogasnih jedinica gradovi i općine.

"Mi smo i do sada imali veliku različitost. Slijedom donošenih pravilnika o koeficijentima, o zvanjima, o kategorizaciji postrojbi, Vlada je danas donijela uredbu o dodacima na plaću čime ćemo zatvoriti taj krug. Riješit ćemo na ovaj način minimalnu plaću ispod koje plaća vatrogascima ne može ići, to je ono najbitnije - da svako za isti posao, dobije istu plaću", rekao je i objasnio da je teško izračunati koliko će to iznositi jer ovisi o poreznim odbitcima, ali:

"iznosit će oko 1300 eura za početnika do pet godina radnog staža", rekao je i dodao da su do sada plaće bile od 900 do 1500, 1600 eura ovisno o jedinici lokalne samouprave.

Plaće će ovisiti i o fiskalnoj mogućnosti određene jedinice.

"Ovo je minimum. Svi mogu imati, odnosno dogovoriti veće plaće što će meni biti jako jako drago", rekao je. Usuglašavanje oko plaća ukupno je trajalo 1,5 godinu.

Što se tiče kazni za podmetanje požara, koje su do sada bile preniske, Tucaković kaže:

"Za mene je svaka kazna premala. Ovo su nepopravljive štete koje se događaju u prirodi. Mi mijenjamo cjelokupni svijet koji je rastao godinama, koji se obnavljao. Mi napravimo jednu nepopravljivu štetu",objasnio je. Teško je reći je li do požara došlo nehajem. Zapuhao je vjetar koji je pogoršao situaciju.

"Mi na makarskoj rivijeri branimo liniju od 18 kilometara. Vidjeli smo kako se brzo proširio. Sve je suho, neuređeno, zapušteno. Puno je odbačenih vozila. I ona eksplozija plinske boce mogla je nekoga ozlijediti", dodao je.

Što se tiče opreme za koju se zapovjednik DVD-a Tučepi požalio da im fali, Tucaković objašnjava da je tamo angažirano 307 vatrogasaca i 77 vozila.

"To dovoljno govori. Pitamo se gdje je tu istina. Pomagali su iz susjednih županija, Digli ljude i dali sve od sebe. Na vrijeme se evakuiralo", rekao je Tucaković i svima se zahvalio. Ne zna što je izazvalo takvu reakciju zapovjednika jer kaže da su dobri i redovno se čuju.

Što se tiče supruge i kćeri Nediljka Dujića koje su nazvale vatrogasce nakazama, Tucaković kaže:

"Vrlo nekorektna izjava i prema vatrogascima i prema policiji i prema svim ljudima koji su došlo pomoći. U najmanju ruku je nekorektno i ne želim dalje komentirati", rekao je i naglasio da imaju dovoljno ljudi.

