Digli tri vatrogasca u Splitu da izvade čovjeku prst iz miksera. Ali ni to nije najluđe...

Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u ponedjeljak je imala prilično bizarnu akciju. Naime, Županijski vatrogasni operativni centar izdvojio je poslijepodnevnu akciju u 18. 25 na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu KBC-a Split.

Kako donosi Slobodna Dalmacija, tehničkoj intervenciji pomogli su osloboditi prsta ruke koji je jednom pacijentu zapeo u štapnom mikseru. U akciji "spašavanja" sudjelovala tri vatrogasca JVP-a Split.

No nije to jedina bizarna akcija vatrogasaca, naime uskočili su i kako bi pomogli pacijentu skinuti piercing s uha. Na intervenciju su stigla dva vatrogasca JVP Split.

No nedavno smo na Danas.hr pisali o urnebesnim intervencijama i zagrebačkih vatrogasaca koji su na Facebooku objavili jednu takvu "štoriju". Naime, dobili su poziv zbog požara u zgradi na Kennedyjevom Trgu.

Vatra na televiziji

"Uznemireni susjed prijavio je plamen koji je vidio kroz prozor. Ekipa je odmah izašla na teren, spremna za akciju", napisali su vatrogasci. A onda je uslijedilo iznenađenje: "Na sreću (ili smijeh), ispostavilo se da se radilo o vatri, ali na televizoru! Stanar je uživao u realističnom prikazu kamina na velikom ekranu, što je iz daljine izgledalo kao pravi požar, tako da intervencija broj 2569 nije ispala požar broj 939", stoji u objavi.

Vatrogasci su podsjetili - bolje je i prijaviti, nego riskirati. Ovaj slučaj, srećom, završio je bez ikakve opasnosti. Nama su prepričali smiješne situacije pa i kad je jedan njihov kolega - visok 210 centimetara i 140 kilograma težak - naslonio se na dimnjak i pao s njime!

Jetrica s kolinja otpala s čovjeka

U jednoj su prometnoj nesreći vatrogasci su vadili ljude iz automobila koji je završio na krovu. "Čudili smo se kako teško ozlijeđena osoba razgovara s nama, a imala je ranu na prsima. U jednom je trenutku ta 'rana' pala - skužili smo da se radi o svinjskim jetricama jer su ljudi išli s kolinja", rekli su nam.

Jednom s upali u restoran zbog dojave o požaru, ali tamo je bila djevojačka večer. Djevojke su počele vikati: "Došli su striperi".

Prepričali su nam i da je jedan od vatrogasaca u dimu naletio na skulpturu dobermana. "Ni on ni ja se nismo jako dugo micali", rekli su nam iz Vatrogasne postrojbe Zagreb.

"Jednom smo došli čovjeku koji je valjda previše čitao nekakve bajke, pa je umislio da je druid. On je iskopao parket, to je sve naslagao, zapalio i na to postavio tronožac u kojem je kuhao neki napitak. Bio je obučen u plahtu i imao je nekakvo cvijeće oko glave", kažu vatrogasci. "To je bilo jako simpatično za vidjeti, ali kada to radite u stambenoj zgradi u Novom Zagrebu, nije baš simpatično. To se sve zadimilo, susjedi su nas pozvali u panici. Njega je policija na kraju uklonila, a mi smo pogasili tu vatricu, razdimili stubište i smirili susjede", otkrili su nam još jednu priču zagrebački vatrogasci.

Imaju i anegdota vezanu za političare. "Kada je Putin spavao u Westinu preko puta nas, nagovorili smo jednog vatrogasca da uzme vodeni top (koji izgleda kao zolja) i da se popne na vrh automobilske ljestve. Skoro su ga skinuli snajperisti", svjedoče vatrogasci.

